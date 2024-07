Tori Spelling llora la muerte de Shannen Doherty con la que se reconcilió tras años distanciadas: "Influyeron en nosotras"

Shannen Doherty, famosa por su papel como Brenda Walsh en Sensación de Vivir, ha fallecido recientemente a los 53 años, después de años padeciendo cáncer. Durante su tiempo en la serie, desarrolló una estrecha amistad con Tori Spelling, quien interpretó a Donna Martin.

Spelling se ha pronunciado tras la muerte de la actriz escribiendo un emotivo homenaje a su fallecida coprotagonista mediante una publicación en su cuenta de Instagram, recordándola como su mejor amiga, rebelde y compañera durante sus primeros años en Hollywood.

Sensación de vivir: Shannen Doherty, Luke Perry, Tori Spelling, Brian-Austin Green, Jennie Garth, Jason Priestley, Gabrielle Carteris, Ian Ziering en 1991 | Cordon Press

"Tenía 15 años cuando Shan y yo nos conocimos. Yo era la hija del jefe, que no tenía voz, y ella era la estrella con una gran voz. Me tomó bajo su protección. Me hizo creer que tenía voz y que era digna. Rápidamente nos hicimos mejores amigas. Éramos compañeras, verdaderas confidentes, sistemas de apoyo para sortear malas relaciones, compañeras de habitación en ocasiones, compañeras de viaje y mucho más. Siempre creyó en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Aunque las dos permitimos que muchas influencias externas e internas influyeran en nuestra amistad, en un mundo en el que a menudo no podemos reconciliarnos con las amistades de la infancia que formaron gran parte del adulto en el que nos convertimos, tuvimos esa oportunidad".

Spelling se siente "agradecida" de que ella y Doherty "pudieran volver atrás en el tiempo como amigas adultas y recordar por qué se querían de verdad en un principio". También la recuerda como "una rebelde en una época en la que la mayoría de las mujeres no se sentían cómodas siendo fuertes", y añade: "Nunca lo intentó, simplemente lo fue. Potenciaba la sensualidad, la fuerza, la empatía y todo ello rematado con un humor perverso. Yo llevaré la antorcha. Y seguiré siendo rebelde por ti. Te amaré con todo mi corazón".

Doherty apareció recientemente en el podcast de Spelling a principios de este año para reflexionar sobre su amistad y cómo la retomaron después de una pelea. Contaron anécdotas que son una muestra clara de la cercanía y complicidad que había entre ambas, como cuando Doherty tomó prestado el vestido con el que Spelling perdió su virginidad.

La amistad entre Tori Spelling y Shannen Doherty fue un reflejo de su tiempo juntas en Sensación de Vivir: intensa, auténtica y llena de momentos memorables. La esencia de su amistad perdurará, llevando consigo la rebeldía y el amor que siempre compartieron.