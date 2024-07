La sobrecogedora última publicación de Shannen Doherty sobre su cáncer antes de morir: "Me siento esperanzada"

En 2015 Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que conmocionó tanto a sus fans como a la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, la actriz compartió abiertamente su proceso con la enfermedad, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos.

Dos años después, anunció que estaba en remisión, brindando un rayo de esperanza a quienes la seguían. Sin embargo, en 2020, el cáncer regresó en etapa cuatro, el cual más tarde se extendió por sus huesos, una revelación devastadora que mostró la verdadera magnitud de la enfermedad.

Shannen Doherty | Getty

Recientemente, la publicista de Doherty ha dado la desoladora noticia de que después de años con cáncer, desgraciadamente, Shannen Doherty ha fallecía a los 53 años el pasado 13 de julio.

Hace apenas dos semanas, Shannen Doherty hizo una de sus últimas apariciones públicas a través de su podcast Let's Be Clear en una publicación en Instagram, donde habló sobre su salud y su lucha continua contra el cáncer. En esta plataforma, expresó tanto sus temores como sus esperanzas sobre el futuro.

"No tengo idea de cuánto tiempo voy a estar en quimioterapia. No tengo ni idea de si van a ser tres meses, o si van a ser seis meses. O si después de tres meses no funciona, si vamos a cambiar de nuevo. No es algo que yo pueda predecir. No es algo que mis médicos puedan predecir. Da miedo. Es una gran llamada de atención. Al mismo tiempo, hay algo positivo en ello, ya que debido a que la estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente, significa que hay muchos más protocolos que puedo probar. Por primera vez en un par de meses me siento esperanzada, porque ahora hay muchos más protocolos, mientras que antes tenía esperanzas, pero todavía me estaba preparando".

En su última publicación, Shannen Doherty nos dejó un mensaje de esperanza y valentía. A pesar de la incertidumbre de su tratamiento, expresó sentirse esperanzada. Su honestidad y optimismo frente a la adversidad continúan inspirando, recordándonos la importancia de la esperanza y la fortaleza.