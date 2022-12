'The White Lotus': ¿Quién aparece en la foto que mira Tanya en el 2x06?

Si ya has visto el capítulo 6 de la segunda temporada de 'The White Lotus' siento decirte que era el penúltimo, y que solo nos queda uno para llegar al final de esta maravillosa entrega de la serie creada por Mike White. Hay mucho que desgranar en el 2x06, pero si hay algo que ha llamado la atención de los fans de la serie sin duda ha sido la trama de Tanya y Quentin en el palazzo de Palermo.

Antes de continuar desgranando detalles, te recomendamos que si aún no has visto el 2x06 de 'The White Lotus' te guardes este artículo para después, pues contiene SPOILERS.

Tom Hollander en 'The White Lotus' | HBO Max

Como recordarás, en el episodio anterior de la serie, Quentin (Tom Hollander), el adinerado gay que ha invitado a Tanya a su palacio italiano tras conocerla en el complejo hotelero, se sincera con ella y le cuenta que estuvo perdidamente enamorado de un cowboy en su juventud, y que tristemente aquello no acabó bien.

Pues bien, la trama en el 6 nos lleva hasta un punto en el que Tanya (Jennifer Coolidge) será la invitada de honor en la fiesta de Quentin, y disfrutará de la velada sola, ya que Portia, su asistente, ha pasado el día lejos de ella junto al 'sobrino' de Quentin. Avanzada la noche, Tanya descubre en una de las estancias de la mansión una foto que llama su atención: en ella aparece Quentin, mucho más joven de lo que es en la actualidad, junto a otro joven. Ambos lucen un sombrero de vaquero. Rápidamente se puede reconocer en la imagen a Quentin pero... un momento... ¿¿el que está junto a él, es Greg, el actual marido de Tanya??

Ay querido lector, es posible que no te dieras cuenta de este detalle, pero no eran pocos los seguidores de la serie que ya aventuraban que Greg, el descontento esposo de Tanya, tenía algo que ver en esta trama que parece tener como objetivo desplumar, o algo peor, a la millonaria norteamericana.

Así, este detalle del último capítulo refuerza sin duda la teoría de que nada en la amistad entre Tanya y Quentin ha sido casual, y que incluso su marido puede estar metido en el plan de estafarla durante sus vacaciones italianas.

Si a ello añadimos que, mientras todo esto sucede, el sobrino de Quentin, en un ataque de sinceridad provocado por el excesivo consumo de alcohol, le confiesa a Portia que su 'tío' no tiene tanto dinero como pueda parecer... solo tienes que atar cabos para encontrar la respuesta. Estamos deseando ver el capítulo final de la temporada.

