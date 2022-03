'The Newsreader', con Anna Torv ('Fringe'), claves de la serie más seguida en Australia

Casi nadie recordará a Paul Hogan, pero durante un tiempo, a finales de los años 80, fue una absoluta estrella mundial gracias a su cazador de cocodrilos Cocodrilo Dundee (hasta se llevó un Globo de Oro). En esta comedia, la hija de un editor neoyorquino viajaba a Australia para entrevistar al nuevo ídolo de la ficción y luego se lo llevaba a la Gran Manzana para hacer broma con la diferencia abismal entre ambos modos de vida. Pues bien, 'The Newsreader' –que llega a Cosmo este jueves– arranca con unas imágenes del exitoso actor en la vida real. 'Cocodrilo Dundee' consiguió poner a Australia en el mapa y en el informativo dan buena cuenta de ello.

Estamos en 1986, en una redacción de noticias aparentemente en calma. Nada más lejos de la realidad. Su presentadora estrella sonríe amablemente ante la cámara, parece una mujer dulce y dispuesta a complacer a su jefe, pero cuando sale de foco muestra su absoluta indignación por seguir narrando historias banales en vez de poner en valor la profesión con relatos que tengan chicha de verdad. Al mismo tiempo, la cinta que debería retransmitirse en antena sobre Hogan, se rompe y el joven productor del espacio se las arregla como puede para enmendar el error del compañero. Lo hace grabándose ante la cámara, en realidad a lo que aspira es a eso, a convertirse en presentador algún día (a poder ser cuanto antes).

Ella es Anna Torv, que dio el salto al estrellato con 'Fringe' (2008-2013) y la había perdido la pista desde 'Mindhunter' (2017-2019). La actriz nacida en Melbourne regresa a la tele australiana, donde comenzó con series como 'Young Lions' o 'Vidas secretas'. Aquí es Helen, una mujer sin pelos en la lengua, que busca hacerse sitio a codazos en un ambiente puramente masculino y con un jefe que es un energúmeno y no hace más que gritarle amenazas. Helen es carismática y buena en lo que hace, pero le lastra su fama de problemática y exigente.

'The Newsreader', con Anna Torv | ABC

A Helen le gustaría ser un Woodward o un Bernstein, los periodistas del filme de Alan J. Pakula, pero nadie parece hacerle caso. Si en Cocodrilo Dundee veíamos que era la hija del editor la que entrevistaba al famoso cazador, en la vida real, casualidades de la vida, el su padre de la actriz, Hans Torv, fue el fundador y presentador de una emisora de radio en Sidney. Seguro que a Anna Torv le habrá hecho ilusión homenajear el oficio de su padre, defendiendo los ideales de su personaje con total convicción.

Si en 'Mindhunter' ya lidiaba con un detective novato con ganas de marcar la diferencia, aquí un poco de lo mismo. Sam Reid (el próximo Lestat en el remake de 'Entrevista con el vampiro') es Dale, el productor que arregla el desaguisado y que sueña con ser la nueva Helen, dejar de ser productor para sentarse delante de la cámara. Sin embargo, a pesar de ser proactivo y autoexigente, a Dale le falta esa chispa que enamore a la cámara y por mucho que lo intenta el jefe no le toma en serio (aunque no le grita ante la insistencia del cambio). Si Helen quiere cubrir temas e historias que merezcan la pena, Dale ansía demostrarle a su madre que su obsesión por el periodismo no es cuestión baladí.

Como no podía ser de otra forma, el director del programa ve el cielo abierto cuando decide emparejarlos. Así se quita a ella de en medio y le da una oportunidad al chaval. Dale aprenderá que las cosas bonitas, como un colegio con niños o ver mariposas o hablar de una mujer astronauta a la que no puedes entrevistar es básicamente ir a lo fácil, no requiere de ningún esfuerzo, ni aporta una visión propia del mundo. Helen y Dale podrán así narrar los hechos que marcaron una época, buscar la noticia, con temas como el SIDA, la explosión del Challenger, el accidente de Chernóbil o la obsesión por el cometa Halley.

'The Newsreader' se estrenó el verano pasado en Australia y arrasó en los premios de la Academia de Cine de su país, con cinco galardones, entre ellos, mejor drama, dirección y actriz para Anna Torv. Creada por Michael Lucas ('Descubriendo a Nina'), dirige los seis episodios Emma Freeman ('Love me'). Para los que gustan de vivir la noticia desde dentro y fans de 'The Newsroom'.