'The Last of Us' hace historia en HBO con la loca cifra de su capítulo 2

'The Last of Us' prometía ser uno de los estrenos más potentes del año y no está decepcionando. La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey lleva dos capítulos y ya está cosechando éxitos.

Y es que su audiencia ha logrado un récord histórico: El episodio 2 ha sumado 5,7 millones de espectadores en EEUU en su noche de emisión, superando en un 22% el debut del primer capítulo.

Así, la serie hace historia con el mayor crecimiento de audiencia en una segunda semana de la historia de las series de HBO.

El episodio 1 ya suma en acumulado tras una semana disponible 18 millones de visionados. Sus datos se acercan así a los de 'La Casa del Dragón', la otra gran apuesta de HBO de repetir el éxito de 'Juego de Tronos' que sigue teniendo el récord de mejor estreno con 25 millones en su primer capítulo. Eso sí, su crecimiento en la semana 2 fue del 2% vs. el gran 22% de 'The Last of Us'.

La adaptación del famoso videojuego tendrá 9 episodios en su temporada 1, adaptando el primero de los dos juegos que componen la historia.

Anna Torv, Gabriel Luna, Nick Offerman, Storm Reid o Ashley Johnson completan el reparto de esta ambiciosa ficción que seguirá sorprendiendo semana a semana con su temporada 1, por el momento.