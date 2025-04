Los creadores de The Last of Us responden al gran error de continuidad de la temporada 2: "Nos da igual"

La segunda temporada de The Last of Us ha llegado a la pequeña pantalla acompañada de polémicas. Al parecer, la serie ha tomado distancia del videojuego original, abriendo un intenso debate sobre uno de los nuevos personajes que aparecen en esta nueva entrega.

Sin embargo, uno de los detalles más comentados ha sido el error de continuidad que ha tenido el inicio de temporada. Cuando se estrenó la serie, se anunció que el punto de partida iba a ser el año 2003 y no el 2013 como en el juego. A priori esto no supuso ningún problema, pero ahora parece que los fans se han percatado de una anomalía.

El conflicto gira en torno a la mítica canción Future Days de Pearl Jam, publicada en 2013. Todos los amantes del videojuego saben la carga emocional que tiene esta canción, por lo que los creadores de la serie han decidido ignorar la cronología e introducir esta canción.

"Future Days no existía en 2003, cuando el mundo terminó", explica Craig Mazin, showrunner de la serie, en el podcast de The Last of Us (vía ComicBook). "Pero Neil y yo tuvimos una conversación seria y llegamos a la siguiente conclusión: no nos importó. Porque es una canción importante para la historia. Temáticamente, es clave: Joel busca su lugar en el futuro junto a Ellie, y Ellie busca su identidad más allá de ser 'la hija de alguien'. Nos movemos cinco años adelante en el tiempo, hacia esos Future Days. Y, en realidad, es el pasado el que aún los retiene".

Bella Ramsey y Pedro Pascal en The Last of Us como Ellie y Joel | HBO Max

Ya se puede disfrutar del primer episodio de esta segunda temporada, donde ya hemos podido ver cómo se encuentra el vínculo entre Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) 5 años después de lo sucedido en la primera temporada.