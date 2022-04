La adaptación de la novela de Chris Bohjalian puso en el mapa seriéfilo de nuevo a Kaley Cuoco, megafamosa (pero encasillada) gracias a su papel de vecina rubia en 'The Big Bang Theory'.

Ha pasado año y medio desde que se estrenara en HBO la primera temporada de 'The Flight Attendant', en la que para sorpresa del personal descubrimos a una Kaley Cuoco muy divertida en su papel de asistente de vuelo, adicta a la bebida y un desastre en sus relaciones, envuelta en líos de la noche a la mañana. Cassandra, su personaje, despertaba en la habitación de un hotel, tras lo que parecía ser una noche de juerga salvaje, junto al cadáver de un hombre. Ella salía por patas, evitando a la policía, haciendo como que no había pasado nada, disimulando y preguntándose con evidente pavor si ella, que no recordaba lo sucedido, podría ser la asesina.

Producía Greg Berlanti, que ya usó la amnesia en 'Blindspot' y los crímenes retorcidos en 'You'. Poco a poco, y con el FBI dudando de sus coartadas, iba reconstruyendo cual detective al borde de un ataque de nervios aquella fatídica noche, con la ayuda de su mejor amiga Ani (Zosia Mamet, 'Girls'), de una colega azafata (Rosie Perez, 'Haz lo que debas') y algún que otro fantasmagórico flashback alucinatorio de la víctima (Michiel Huisman, 'Juego de tronos'). Finalmente, la sospechosa Cassie intentaba hacer lo correcto y entre conspiraciones y giros imposibles lograba salir airosa echando una mano a. Bueno, más o menos, porque en medio de todo el jaleo surgía una némesis a la altura llamada Miranda Croft (Michelle Gomez).

'The Flight Attendant' regresa en su segunda temporada con Cassie transformada. Quién la ha visto y quién la ve. Un año después de los últimos acontecimientos, ya no es aquella mujer atemorizada y confusa. Se ha cambiado de ciudad (ahora, Los Ángeles), no bebe (va a Alcohólicos Anónimos), tiene novio (el venezolano Santiago Cabrera, ‘Star Trek: Picard’) y apunta maneras como espía (vestida de rojo). Recordemos que, tal y como ya adelantaba el final de la primera entrega, Cassie se infiltraba como agente secreto de la CIA. Tanto la protagonista como la trama dan un giro radical, pero la gracia está en descubrir que no siempre los cambios lo son y que empezar de cero también conlleva echar la vista al pasado. Así que en efecto, Cassie se enfrentará a un nuevo enredo e intentará resolver un asesinato (tras lo que parece ser un atentado con alguien que se parece mucho a ella misma) en el que volverá a demostrar que sigue enganchada a las emociones fuertes, mostrándose de nuevo como aquella Cassie alocada e impetuosa que conocíamos (y que tanto nos gustaba por otra parte). Razón no le falta cuando, de nuevo, le quieren echar el muerto encima.

'The Flight Attendant' no pierde sin embargo el gusto por los viajes. Cassie seguirá cruzando medio mundo que para eso mantiene su tapadera como azafata, siempre rodeada por multitud de personajes satélite. Ahí sigue su deslenguada amiga Ani o su preocupado hermano Davey (T.R. Knight, ‘Anatomía de Grey’). También su colega Megan envuelta en una extraña trama de espionaje. La serie sigue manteniendo su humor negro, ciertas alucinaciones en las que Cassie ahora se ve a sí misma en diferentes papeles –algo con lo que puede demostrar un poco más su alejamiento de Penny la vecina de Sheldon– y cómo no alguna que otra sorpresa, como contar con Sharon Stone como Lisa, la madre de Cassie (a la Stone la hemos visto últimamente improvisando su papel sin guion en ‘Murderville’ y haciendo de sí misma junto a Billy Crystal en ‘Aquí y ahora’).