¿Tendrá 'Queen Charlotte' temporada 2? Estos son todos los detalles que se conocen

'Queen Charlotte' se ha convertido en el nuevo éxito de Netflix. Son muchos los que han devorado este spin-off de 'Los Bridgerton' de 6 capítulos centrado en conocer un poco más la figura de la reina Carlota de Inglaterra y su historia de amor con el joven rey Jorge III.

La nueva miniserie ha recuperado antiguos personajes y ha traído otros nuevos que han refrescado el universo de 'Los Bridgerton'. Tras su éxito, todos sus fans están pendientes de si esta nueva entrega podrá disfrutar de una segunda temporada como hizo su predecesora con las historias de amor de la familia Bridgerton.

India Amarteifio y Corey Mylchreest en la serie 'Queen Charlotte: una historia de Bridgerton' | Netflix

La productora de la serie Shonda Rhimes ha asegurado a 'Entertainment Weekly' que la serie de 'La reina Carlota' ha contado la historia de amor de los monarcas de una forma muy concreta y cerrada pero no descarta volver a retomarla: "Podría vivir con Charlotte y George para siempre, pero contamos una historia cerrada muy específica que creo que es una historia completa de este amor complicado e imperfecto. Pero no descarto nada porque nunca se sabe".

Gran parte del elenco estaría encantado de volver a dar vida a sus personajes, como han confirmado India Amarteifio, la actriz que interpreta a la Reina Carlota, Arsema Thomas, que aparece como Lady Danbury, Sam Clemmetts, el fiel criado Brimsley y Freddie Dennis, que interpreta a Reynolds. Estos dos últimos personajes cautivaron con su historia de amor y los espectadores esperan poder volver a verlos en algún spin-off de la serie.

Brimsley y Reynolds en 'Queen Charlotte' | Netflix

Sin embargo, Netflix no se ha pronunciado al respecto por lo que todo apunta a que 'Queen Charlotte' no continuará con una segunda ya se anunció desde su estreno como una serie limitada. Los fans no pierden la esperanza y recuerdan otras entregas de este tipo como ocurrió con el éxito de la miniserie 'White Lotus' quien va camino de su temporada 3, aunque se inició como una miniserie.

Aunque 'La reina Carlota' no continúe, los fans no tendrán que esperar demasiado para volver a disfrutar de los romances de la alta realeza ya que Bela Bajariaha ha asegurado desde Netflix que se está trabajando para brindar nuevos horizontes a estas historias de palacio: "Shonda y su equipo están construyendo cuidadosamente el universo de Bridgerton para poder seguir brindando a los fans la misma calidad y estilo que aman", afirmaba.

"Y al planificar y preparar todas las próximas temporadas ahora, también esperamos mantener un ritmo que mantenga totalmente satisfechos incluso a los espectadores más insaciables" terminaba diciendo.