Series cortas que son perfectas para ver en verano

Veneno (en atresplayer)

Tras crear la inolvidable Paquita Salas, Javier Calvo y Javier Ambrossi volvieron a dar en el clavo adaptando a formato serie la vida de Cristina Rodríguez, más conocida como La Veneno. Y es que esta ficción lo tiene todo, te hará reír hasta la lágrima y llorar hasta la risa, ya que ofrece un increíble recorrido sobre el fascinante relato vital de la Veneno, incluyendo personajes secundarios que se quedarán para siempre contigo. Si aún no la has visto, que sepas que te está esperando en atresplayer.

The White Lotus (en Max)

Vale, el presupuesto para las vacaciones de este verano no te ha dado ni para irte a Hawai ni para viajar a Sicilia. Pues tenemos solución: ver la primera o la segunda temporada de The White Lotus. Yaaa, no es lo mismo, pero te garantizamos que te mantendrá pegado al televisor y que incluso te permitirá viajar con la mente hasta esos destinos al menos durante unas horas. Si tuviéramos que elegir entre las tramas te la temporada 1 o la 2, la verdad es que no sabemos decidir cuáles son más fantasía. Mejor te ves las dos.

Un cuento perfecto (en Netflix)

Elísabet Benavent escribió hace unos años una novela llamada Un cuento perfecto sin ser consciente de que un tiempo después se convertiría en una preciosa serie que se ha posicionado como una de las más vistas a nivel mundial dentro del catálogo de Netflix y que estamos seguros de que te va a encantar. Ah, y durante el rodaje sus protagonistas, Álvaro Mel y Anna Castillo, se enamoraron y a día de hoy siguen juntos. ¿Puede ser todo más bonito?

Cruel Summer (en Prime Video)

La primera temporada de esta serie se convirtió en una de las revelaciones de su temporada, y el boca a boca entre los que la habían visto la auspició como gran éxito. Y es que lo tiene todo, un poquito de crimen, dramas adolescentes de instituto, estética noventera. Todos los ingredientes para triunfar como lo hizo.

Poquita Fe (en Movistar)

Póster de Poquita fe, con Raul Cimas y Esperanza Pedreño | Movistar +

Si a ti lo que te gustan son las series de capítulos cortos que te hagan reír a carcajadas, entonces Poquita fe es tu opción perfecta. La ficción protagonizada por Raúl Cimas sabe reírse como pocas de los dramas cotidianos que nos hacen sentir tan identificados.