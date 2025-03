La serie de Harry Potter encuentra a sus profesores Snape y McGonagall pero hay polémica porque uno es negro

El reparto de la esperada serie de Harry Potter que prepara HBO ha generado un gran revuelo en redes sociales tras revelarse quiénes interpretarán a algunos de los icónicos profesores que se subirán al expreso de Hogwarts para el próximo año escolar en el mundo mágico.

Ya se había confirmado la incorporación del actor estadounidense John Lithgow, de 79 años, como el próximo Albus Dumbledore, lo que desató numerosas críticas entre los fans de la saga al romper con una de las tradiciones del casting original de las películas: que los actores fuesen británicos.

John Lithgow | Gtres

Ahora, según Deadline, la actriz británica Janet McTeer está en conversaciones para interpretar a la querida profesora McGonagall, quien fue encarnada en las películas por la icónica Maggie Smith. McTeer ha sido nominada al Oscar en varias ocasiones gracias a su trabajo en películas como Albert Nobbs y Tumbleweeds.

Sin embargo, la mayor controversia ha surgido tras la revelación de que Paapa Essiedu, actor británico de ascendencia ghanesa, dará vida a Severus Snape. Essiedu es conocido por su actuación en I May Destroy You, papel que le valió nominaciones a los premios Emmy y BAFTA.

El anuncio ha generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos fans han expresado su desacuerdo, argumentando que la descripción de Snape en los libros, como un hombre pálido y delgado, es una de las características más marcadas del personaje creado por J.K. Rowling.

Ante este descontento masivo, los fans no han dudado en dar su opinión sobre esta elección de casting a través de las redes sociales. Un usuario expresa: "No se trata de racismo, se trata de mantenerse fiel al material original, simple".

HBO ha anunciado que la serie contará con siete temporadas a lo largo de diez años, con el objetivo de adaptar cada libro en una temporada. La intención es profundizar en la historia y los personajes, incluyendo detalles que no pudieron ser explorados en las películas.

Otro usuario comenta: "Quienquiera que esté en HBO necesita escuchar esto: elegir a un hombre negro africano para interpretar al BRITÁNICO BLANCO Severus Snape no me da REPRESENTACIÓN en absoluto. Me da NÁUSEA".

"Hollywood está haciendo todo lo posible para destruirse por completo. Severus Snape no era negro en los libros", dice otro usuario.

Según se ha comentado, el trío de oro compuesto por Harry, Ron y Hermione ya está elegido y será anunciado próximamente. Con el elenco casi al completo, HBO estaría a un paso de dar comienzo a la producción de la serie y se prevé que su lanzamiento llegue entre 2026 y 2027.

Sin duda, la elección del casting ha sido dura debido a la gran popularidad que tuvieron las películas y a los grandes actores que dieron vida a muchos de nuestros personajes favoritos. Para muchos fans de la saga, el legado que dejaron Dame Maggie Smith y Alan Rickman en sus respectivos papeles como McGonagall y Snape hace que resulte difícil imaginar a otros actores interpretando a sus icónicos personajes.