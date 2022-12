Sam Heughan se atreve con el español y recuerda a Caitriona Balfe en una noche muy especial

Sam Heughan ha sido uno de los protagonistas en los premios Hombre Esquire 2022 donde ha sido reconocido como el Mejor Actor Internacional gracias a su papel en la serie 'Outlander' donde interpreta a Jamie Fraser.

El actor se codeó en esta especial noche con otros rostros muy conocidos en nuestro país como Álvaro Morte y Miguel Ángel Silvestre y conquistó a todos los presentes con su simpatía y buen humor.

Heughan se atrevió a decir algunas palabras en español cuando subió a recoger su premio: "Buenas noches a todos. Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias Google translate", empezó diciendo.

Para después hacer una mención especial a las mujeres de su vida: "Como todo el mundo sabe de sobra, interpreto a Jamie Frasier en la serie de televisión 'Outlander'. Es, extraoficialmente, el rey de los hombres, pero si te fijas, este personaje no sería absolutamente nada sin su esposa Claire. Y yo, al igual que Jamie, estoy rodeado de mujeres fuertes que me han apoyado a lo largo de mi carrera. En primer lugar, mi madre, Chrissie Heughan. A continuación, mi compañera de reparto Caitriona Balfe. Mi amiga y fabulosa maquilladora Wendy Kemp Forbes. A mi agente Ruth Young. Todas ellas me guían, así que no puedo sino agradecerles su apoyo constante".

Además, el actor quiso alzar su voz en apoyo a las mujeres en Irán: "Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a las valientes mujeres de Irán. Es difícil saber cómo ayudarlas en su lucha contra la injusticia y la desigualdad, pero es importante que no dejemos de prestar atención a lo que está ocurriendo [en Irán] y dar voz a su lucha. Os dejo con estas palabras de apoyo para estas mujeres. Zan. Zendegi. Azadi. Mujer. Amor. Libertad", estas últimas palabras es el lema de las protestas que surgieron en Irán tras la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre.

Sam Heughan también habló con la prensa durante la alfombra roja, en el vídeo de arriba puedes ver todo lo que contó a los medios.