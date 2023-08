Sam Heughan está "presionando" para que el final de 'Outlander' sea diferente al de los libros

'Outlander' no ha parado de cosechar éxitos tras su estreno en agosto de 2014. Basada en las novelas de Diana Gabaldon, el final de la serie de drama histórico y fantasía cada vez está más cerca después de confirmar que la temporada 8 será la última.

Tras la reciente emisión en televisión de la primera parte de la séptima temporada y en espera de la segunda parte que llegará en 2024, gran parte de los actores de la serie ya han comenzado a ponerse nostálgicos y millones de fans se preguntan que le deparará a las historias de sus personajes favoritos que les han acompañado durante casi 10 años.

'Outlander' siempre se ha mantenido muy fiel a los libros de Gabaldon quien ya ha escrito nueve y está trabajando en otro. La serie actualmente se encuentra en el sétimo libro, pero confirmando que pondrá fin en la octava temporada y a falta de que Gabaldon haga público su final, parece que quizá la adaptación televisiva y el libro tengan una conclusión diferente.

Sam Heughan, quien interpreta al admirado Jamie Fraser en la serie, ha revelado que él intentó presionar para conseguir una temporada 8 y ha intentado que la conclusión de la historia de Jamie y Claire, a quien interpreta Caitriona Balfe, se desvié un poco del final que Gabaldon tiene planeado para sus libros.

"Diana todavía está escribiendo el décimo libro y hay mucho más que no hemos podido cubrir", ha compartido Sam durante una entrevista para The Herald Scotland. "Tendremos que terminar con esto de alguna manera. Quizás no sea la forma en que los libros terminan. Estoy presionando por hacer un final diferente, pero no creo que vaya a conseguir lo que quiero".

Sam Heughan y Diana Gabaldon, autora de 'Outlander' | Getty

"Diana Gabaldon realmente me reveló cómo va a terminar todo", ha revelado Heughan, como puedes ver arriba. "Me envió por correo electrónico las últimas páginas de lo que será el último libro desde muy temprano, creo que en las primeras semanas de rodaje, y creo que nadie más lo ha visto, aparte de otro productor ejecutivo. Ni siquiera Caitriona lo ha visto y he jurado guardar el secreto", ha indicado.

El romance de Jamie y Claire ha cautivado al público, pero tendremos que esperar para conocer su final. Por el momento, la producción de 'Outlander' está en pausa debido a la huelga simultánea entre guionistas y actores en Hollywood, pero la segunda parte de la temporada 7 de la serie está prevista que llegue en 2024.