La imagen de Sam Heughan, Álvaro Morte y Miguel Ángel Silvestre celebrando juntos

Sam Heughan ha estado en España donde ha podido disfrutar en un evento con sus fans de 'Outlander', fue uno de los invitados de 'El Hormiguero 3.0' y era uno de los protagonistas de los premios Esquire donde Rafa Nadal ha sido nombrado el Hombre del Año.

Además, el actor de Jamie Fraser ha sido galardonado como Mejor Actor Internacional y recibió el premio por parte del protagonista de 'La Casa de Papel' Álvaro Morte. Durante su discurso Heughan sorprendió con unas palabras en español: "Buenas noches a todos. Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias google translate", bromeaba.

Junto al actor muchos otros rostros conocidos también fueron premiados como Miguel Ángel Silvestre quien recibió el galardón a Mejor Actor Nacional o el actor de la serie 'El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder', Ismael Cruz Cordova, que recibió el premio a Icono Latino.

Por ello, Sam Heughan posó junto a Álvaro, Miguel Ángel e Ismael en un vídeo donde vemos al actor escocés presentándose al que fuera actor de 'Velvet'.

Todos han querido compartir este momento en sus cuentas de Instagram Stories e incluso Álvaro Morte compartió una foto él solo con Sam Heughan.

Álvaro Morte y Sam Heughan en los Premios Esquiere Hombres del Año 2022 | Instagram Álvaro Morte

Sam Heughan habla con la prensa española tras los premios Esquire

Mientras posaba en la alfombra roja de los Premios Esquiere Sam Heughan también hablo con los medios, en un vídeo que tienes arriba de la noticia, donde comentó lo mucho que deseaba conocer a Rafa Nadal: "Esperemos que no me pida jugar al tenis pero soy un gran fan de Rafa Nadal. Qué ganador tan increíble. Soy muy afortunado de estar aquí y tengo muchas ganas de conocerle".

El actor ya había dicho que quería probar el vino español a lo que le preguntaron si ya había tenido la oportunidad: "Sí, por favor. ¿Habrá hoy? No creo que Rafa beba, él estará trabajando mucho así que me tomaré su copa. Espero con ganas y me siento honrado".

También hablo sobre nuestro país, que ya había visitado antes, y sacó su gran sentido del humor al hablar del tiempo que estaba haciendo: "El tiempo, sin embargo, es muy escocés en este momento, está lloviendo mucho. Me encanta Madrid, me encanta España, he estado aquí antes pero es muy divertido, la energía es muy apasionante".

Obviamente, Sam habló de sus fans españolas: "Bueno, es fantástico. No me di cuenta de lo popular que era 'Outlander' pero es muy agradable ver cómo lo han acogido, la gente de fuera. Estamos muy agradecidos de que la gente siga viéndolo".

Y termina alabando a las mujeres de su vida cuando le preguntan por quién sería su Hombre del Año: "Es muy difícil, hay demasiados. Probablemente brindaría por las mujeres porque hay tantas mujeres increíbles y asombrosas y trabajo con muchas de ellas. Brindo por ellas también".