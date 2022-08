'Riverdale' 6x22, un final épico con superpoderes, viajes en el tiempo y Cheryl a lo Bruja Escarlata

'Riverdale' ha logrado que su espectador más fiel entre de lleno en cualquier trama que se le proponga por muy rocambolesca que sea. Cuando creíamos haberlo visto todo, en la sexta temporada (ya completa en Movistar Plus+) han tirado la casa por la ventana, arriesgando una vez más. No solo por aquellos primeros cinco episodios que transcurrían en un universo alternativo (en Rivervale), también por este remate final de temporada que nos ha dejado con los pelos de punta.

Lo han conseguido mezclando géneros, dándole a los protagonistas superpoderes, usando la magia arcana e incluyendo viajes en el tiempo y abriendo portales a otra dimensión. Una locura. Si alguien se quedó por el camino viendo 'Riverdale' descubrirá que esta propuesta parece sacada de otra serie. Han usado todos los cartuchos, aunque está por ver qué harán en la séptima entrega que ya se ha confirmado será la última. El final del episodio 'La noche del cometa' abre una nueva perspectiva que tiene que ver mucho más con el cómic en el que se basa la serie (o eso parece indicar, aunque nunca se sabe con 'Riverdale').

KJ Apa y Lili Reinhart en 'Riverdale' | The CW

Sectas, fantasmas, el Diablo, la bruja Sabrina y la paradoja de Jughead. Los cinco episodios evento de esta sexta temporada (que coincidieron con el episodio 100) le dieron un aire de frescura a la serie, que ahora podía atreverse con cualquier cosa. Y abrió la puerta al gran villano de esta sexta temporada, el brujo Percival, descendiente del fundador de Riverdale, el general Pickens. Antes de acabar con él, Percival había desviado la trayectoria del cometa Bailey y Archie y compañía tenían 18 horas para evitar el dichoso hechizo. Para más inri, y en homenaje a ‘La cúpula’, de Stephen King, los Serpientes habían descubierto una barrera invisible que impedía a los habitantes de Riverdale escapar de su fatídico destino.

Así que, encerrados y sin tiempo que perder, los chicos intentan buscar una drástica solución. Y aquí viene el aluvión de fantásticas opciones. ¿Abrir un portal a otra dimensión? Imposible, porque Jughead solo puede abrir portales en los límites de la ciudad no en otras dimensiones. Vale. ¿Viajar en el tiempo? Tabitha explica que en sus viajes temporales siempre hay un cometa a punto de destruir Riverdale. Nada. Archie es invencible y Anthony, inmortal, pero de poco sirve en esta ocasión en la que se avecina el apocalipsis. Y aunque buscan un túnel para pasar por debajo de la barrera, no logran su objetivo.

Así que es Cheryl la que invoca a Abigail, pues ella y su amante Thomasina presenciaron el cometa en el pasado. Así es como Cheryl descubre que con su poder del Fénix podría derretir el cometa y evitar la catástrofe. Pero, no todo son alegrías, pues algunos de los resucitados podrían morir ya que se van a desgastar sus poderes (entre ellos, Polly o Alice).

La serie se saca un momento "hot" cuando Cheryl y Toni tienen que enrollarse para emular la relación de sus ancestros y potenciar su propio hechizo. Mientras, los protagonistas toman decisiones aceleradas, porque ante el fin de tus días, ¿qué harías antes de morir? De ahí que la madre de Archie tenga la intención de divorciarse de Brooke, o que, al contrario, Archie le pida a Betty matrimonio (aunque es Betty la que finalmente hinca la rodilla).

Esto no le hace mucha gracia a Veronica, que decide, a lo Carrie Bradshaw, que si sobreviven será soltera y fabulosa. Mientras, Tabitha y Jughead ven 'Titanic', y en una suerte de flashforward onírico, podemos ver cómo hubiera sido su futuro de seguir juntos, con sus hijos y envejeciendo, eso sí, sin salir del Pop's.

Un fortuito beso de Veronica al retrato de su padre le descubre que ella también tiene sus superpoderes. Así que en otro momento "hot" Veronica besa a Cheryl para potenciar el don de esta. Como todo puede pasar en 'Riverdale', es inquietante ver a Veronica disparando a Cheryl sin ocasionarle el menor daño. Ahora Cheryl es invulnerable. No solo eso: puede leer los pensamientos del resto. Es como si Cheryl fuera uno, una heroína de cómic total.

El número musical entra cuando todos los personajes cantan al mismo tiempo ante el supuesto fin del mundo (algo que recuerda a uno de los momentazos de la película 'Magnolia'). Todos sabemos que nuestros protagonistas sobrevivirán, pero, ¿cómo lo conseguirán, qué perderán a cambio?

Y aquí viene lo bueno. Cheryl, que ha absorbido los poderes de los demás, se eleva cual Bruja Escarlata, con su capa roja, lanzando con sus manos toda la energía contra el cometa Bailey y destrozándolo. Jughead, siempre el narrador de los acontecimientos más importantes de Riverdale, rememora cómo gracias a esta heroína que parece sacada de una película de Marvel el pueblo se salvó. Pero…, claro, hay un pero. De pronto, vemos a Archie vistiéndose. ¿Y esa ropa y esos zapatos? Algo no cuadra. Mira por la ventana y ve a Betty llorar en su habitación delante de un gran poster de James Dean.

Hemos viajado a una época diferente, la de los 50, más cercana al cómic original que comenzó a editarse en los 40, antes de todos los acontecimientos de Capucha negra y del asesinato de Jason Blossom. Hemos aterrizado el 1 de octubre de 1955 cuando el periódico anuncia la inesperada muerte del actor de 'Rebelde sin causa' un día antes. Los chicos vuelven a ser adolescentes (lo que parece una especie de maldición ahora que los actores son ya veinteañeros) y, lo más interesante, solo Jughead recuerda cómo era Riverdale antes del cometa. ¿Qué ocurrirá entonces en la séptima entrega?

Presumiblemente los recuerdos permanecerán ahí en el resto de personajes y Jughead será además el catalizador de todos ellos. Volveremos al ADN de Archie, al cómic, al origen, a una época más inocente. Aunque los creadores ya han confirmado que no habrá una ruptura con lo anterior, así que de alguna forma regresaremos a lo ya conocido. Habrá nuevas parejas, otros no volverán y será interesante ver cómo tratan a los personajes LGTBI, en una época en la que ser abiertamente gay como Cheryl o Kevin no era nada fácil. Volver atrás también significará el regreso de algunos personajes que ya no están o eso es lo que ha prometido el creador, Roberto Aguirre-Sacasa. Algo que resulta de lo más apetecible.