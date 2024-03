Ricky Martin asegura que le "ha cambiado la vida" actuar en la serie Palm Royale: "Fue un desafío"

Este 20 de marzo se estrena Palm Royale, la nueva serie de AppleTV+ y que cuenta con un reparto de lujo compuesto por Carol Burnett, Kristen Wiig, Ricky Martin, Kaia Gerber, Laura Dern, Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb y Amber Chardae Robinson.

Palm Royale, ambientada en 1969, es una historia auténtica de ambición en la que Maxine Simmons (Kristen Wiig) lucha por introducirse en la alta sociedad de Palm Beach. Mientras Maxine intentar cruzar la impenetrable línea que separa a ricos y pobres, Palm Royale nos plantea una cuestión que sigue vigente a día de hoy: ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para tener lo que tienen otros? Ambientada en el agitado año 1969, Palm Royale es un alegato a favor de todas las personas marginadas que buscan la oportunidad de integrarse.

Ricky Martin ha hablado con ET y asegura que no faltaría en caso de haber una temporada 2: "¡Por supuesto que estoy dentro! Esta experiencia me ha cambiado la vida. Si de esto se trata la actuación, creo que gané la lotería. Gracias a Dios por todo lo que he experimentado en todo este proceso. Y una vez más, poder contar historias que se pueden relacionar con la gente. Personas que están luchando con su identidad y que pueden arrojar algo de luz con un poco de sentido del humor".

La serie Palm Royale | AppleTV+

El artista puertorriqueño vuelve a probar suerte como actor tras verlo en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story: "Para mí era importante no empezar con el guion en la mano. Ya sabes, léelo. Déjalo en el tráiler y mantente abierto a lo que pasó".

Además, Martin ha comentado los momentos de improvisación a los que se tuvo que enfrentar debido a la maestría de sus compañeras: "Ella es fuerza", dice Martin sobre Wiig.

"Para mí, fue un desafío al principio. Pero luego me encantó porque, sí, dicen acción y luego dicen corte y lo que sucede en el medio depende de ti para interpretar. Obviamente tienes una historia que contar, pero llegar allí. Eventualmente llegar allí, pero diviértete. Y lo mismo pasó con Laura y lo mismo pasó con Carol".