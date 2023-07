Rainn Wilson confiesa los años que pasó "siendo infeliz" mientras interpretaba a Dwight Schrute en 'The Office'

Una de las series más vistas y exitosas a principios de los años 2000 es 'The Office',ficción que muchos seguidores siguen descubriendo décadas después. Se trata de una sitcom estadounidense de 9 temporadas y una de las más queridas del siglo XXI. Desde que ha terminado la serie los fans siempre han querido un regreso y una reunión recordando a los grandes artistas que pasaron por esta serie, y que han trabajado en Dunder Mifflin.

La clave de esta serie fue hacer el casting perfecto para escoger a su protagonista. Uno de ellos fue Rainn Wilson, encargado de interpretar a uno de los papeles más importantes de la serie: Dwight Schrute, el compañero de trabajo poco soportable. A pesar de haber interpretado a uno de los protagonistas de la serie, Wilson no pasó un buen rato durante los años de grabación en los que se hizo 'The Office'. Así lo ha contado en una entrevista con Bill Maher para el podcast Club Random, quien se sintió frustrado durante la mayor parte de la serie.

"Cuando estaba en 'The Office' me pasé varios años siendo infeliz porque sentía que no era suficiente", confiesa Rainn. Aunque estuvo en una de las series de televisión más exitosas de los años 2000 revela que "ganaba cientos de miles de dólares, pero quería ganar millones. Era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella del cine. Nunca tenía suficiente".

En ocasiones le surgían dudas y muchas veces no podía responder a sus propias preguntas: "Pensaba, ¿por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el nuevo Jack Black o el nuevo Will Ferrell?", añade el actor, quien reconoce haber tenido suerte de haber sido una de las caras más emblemáticas de 'The Office'.

Rainn Wilson | Getty Images

De hecho, el actor, durante su trayectoria, ha realizado con frecuencia comparativas con el coprotagonista Steve Carell, que estaba despegando como estrella de cine mientras al mismo tiempo interpretaba el personaje principal Michel Scott en 'The Office'. Tras su éxito, Carell dejó la serie exitosa en la temporada 7 y asumió papeles principales en otras producciones cinematográficas.