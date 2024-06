La Casa del Dragón, Cassandra y Taylor Swift: la conexión que no esperabas en el 2x01 explicada por la actriz de Helaena Targaryen

El 2x01 de La Casa del Dragón ha estado a la altura de sus altas expectativas, con el bando de los negros tomando represalias contra el crimen de los verdes al final de la temporada.

Si aún no has visto el episodio, te recomendamos que no sigas leyendo si no quieres spoilers .

Helaena Targaryen ha terminado siendo una de las protagonistas involuntarias de este regreso de la serie. Al final del episodio, Damon decide tomarse la justicia por su mano y pagar a dos sicarios (conocidos como Sangre y Queso) para cumplir el "hijo por hijo" y vengar la muerte de Lucaerys con la cabeza de Aemond.

Sin embargo, los sicarios tienen problemas en el palacio para localizar al príncipe, y acaban encontrando a la reina Helaena junto a sus hijos, los mellizos Jaehaerys y Jaehaera. Deciden que el hijo heredero del trono es suficiente para cumplir la misión, y tras obligar a su madre a revelar su identidad, decapitan al pequeño.

Los mellizos del rey Aegon, Jaehaerys y Jaehaera, en La Casa del Dragón | Max

Helaena muestra una vez más en este capítulo sus cualidades de profetisa, adelantando de forma críptica el horrible suceso que iba a ocurrir cuando dijo que "tenía miedo de las ratas". Al final es el exterminador de ratas quien acaba con su hijo y del rey Aegon.

La capacidad adivinatoria de Helaena ya se trató en la primera temporada y los fans de los libros apuntaban que con toda seguridad se trata de una soñadora, una cualidad propia de algunos Targaryen que tenían visiones del futuro, como el famoso sueño de Aegon el Conquistador.

En el podcast oficial de La Casa del Dragón, la actriz de Helaena, Phia Saban, ha hablado sobre la cualidad o 'maldición' de su personaje.

"Sigo mencionando en entrevistas el arquetipo de Cassandra, ¿sabes? Que eso es parte de toda la esencia, la validación que no llega nunca", reflexiona la actriz, haciendo referencia a la figura de la mitología griega.

Aegon, Aemond y Helaena en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"¿No fue ella la 'necia de Troya'?", comienza preguntando. "Según yo tengo entendido, ella predijo la caída de Troya. Y la maldición es que no solo tiene estas profecías, sino que también lleva intrínseco el hecho de que nadie la creerá. Muy triste", reconoce.

Para los que no estén familiarizados con el mito griego, Cassandra fue una sacerdotisa de Apolo al que pidió el don de la profecía cuando eran amantes. Pero, tras conseguirlo y rechazar al dios, este la maldijo añadiendo a su don que, aunque pudiese ver el futuro, nadie la creería jamás. Cassandra intentó avisar de la caída de Troya pero nadie la escuchó cuando aceptaron el Caballo entre sus muros.

Curiosamente, Cassandra está actualmente muy presente en la cultura popular también por Taylor Swift, pues en su último disco The Tortured Poets Department da nombre a una de las canciones. El tema, que se cree habla de las Kardashian y su feud con Kanye West, dice:

"Así que mataron a Cassandra primero porque ella se temía lo peor, e intentó decírselo al pueblo. ¿Me creéis ahora?", espeta la artista haciendo una analogía entre la sacerdotisa griega y los años que fue 'cancelada" porque nadie creyó su versión por encima de la de Kanye West sobre la conversación telefónica que tuvieron. En 2020 se filtró la conversación sin adulterar y se demostró que Swift decía la verdad.

"Lo sabían, lo sabían, lo sabían todo este tiempo, que yo tenía razón. La sangre tira mucho, pero no hay nada como un cheque. Pero nunca dedicaron ni una plegaria a mi alma. Puedes recordar mis palabras que yo lo dije primero, en una advertencia de mañana, pero nadie lo escuchó", canta en referencia a esa maldición de Cassandra nunca siendo escuchada.

¿Escucharán a Helaena en su familia en La Casa del Dragón? ¿Se dará alguien cuenta de que sus "peculiares dichos" son en realidad advertencias? Habrá que esperar para verlo.