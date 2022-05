El piropo de Caitriona Balfe a Sam Heughan sobre el físico de su compañero en 'Outlander'

Sam Heughan ha estado de celebración este pasado fin de semana debido a que ha sido su cumpleaños el 30 de abril, donde el protagonista de 'Outlander' ha soplado 42 velas.

Por este motivo muchos son los mensajes que nuestro querido Jamie Fraser en la ficción de Starz TV ha recibido a través de las redes sociales felicitándolo por su aniversario de vida. Pero ha sido los dos mensajes que Caitriona Balfe, su compañera en 'Outlander', le ha enviado los más destacados.

Así, primero Balfe escribía un tuit donde decía: "Feliz cumpleaños Hoohan!!!!!! Que esta próxima vuelta al sol sea la mejor hasta ahora", junto a una foto del actor en la temporada 7 de 'Outlander' en la iglesia en la que se ve de fondo a John Bell, quien interpreta a Al joven Ian.

A este mensaje Sam Heughan contestó a Caitriona con un gif de Claire, el personaje de la actriz, donde se puede leer que dice: "It´s going to get a lot worse before it gets better (va a empeorar mucho antes de mejorar)".

Pero, además, la actriz quiso alabar el físico de Heughan con este otro tuit con una foto de los dos caracterizados de sus personajes en 'Outlander': "Somos buenos contando hasta tres..!!! Feliz cumpleaños al hombre que no envejece!!!¡Maldito seas!".

Sam Heughan da las gracias por las donaciones a Ucrania por su cumpleaños

Pero, si hay algo que ha hecho especial ilusión a Sam Heughan por su 42 cumpleaños ha sido las donaciones muchos de sus fans han hecho a Unicef para ayudar a Ucrania.

Así, el escocés citaba un tuit del usuario @peekaboo_jen quien decía: ¡Hola Sam Heughan! Durante las últimas cinco semanas, se han realizado 1037 donaciones, en su nombre, para beneficiar a UNICEF y los increíbles servicios que están brindando sobre el terreno a los niños y las familias en Ucrania".

A lo que Sam contestaba: "¡Absolutamente increíble! Gracias por todas las amables donaciones y abrumado por los fondos recaudados. Muy contento de que vaya a los niños y las familias afectadas en Ucrania".

