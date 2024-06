Nicola Coughlan responde al rumor de las escenas de sexo eliminadas con Luke Newton en Los Bridgerton

La temporada 3 de Los Bridgerton es, quizás, la más comentada de la serie. Desde que se anunciara que se saltaban el orden de los libros para dar paso a Colin Bridgerton y Penelope Featherington, los fans estaban expectantes ante cómo se desenvolverían sus actores, Luke Newton y Nicola Coughlan.

A juzgar por las reacciones en las redes, parece que su relación en la pantalla no ha defraudado. Y es que, durante su promoción demostraron una gran química que suscitó todo tipo de rumores, aunque haya quedado más que claro la profunda amistad que tienen.

Sin embargo, hay muchos seguidores que se les ha quedado corto lo visto en la temporada y, desde su estreno, ha circulado el rumor de que Netflix cortó varias escenas sexuales. Tal ha sido el revuelo, que éstos han creado un Change.org en el que ya hay más de 68.800 firmas para conseguir que la plataforma lance estas escenas.

Colin y Penelope en Los Bridgerton | Netflix

Cabe recordar que ambos protagonizan uno de los momentos más tórridos de la serie en las secuencias del espejo en la que rompieron un mueble o del carro.

No obstante, Nicola Coughlan no ha evitado la cuestión y ha respondido a una fan que le comentó lo siguiente en un post de Instagram de su personaje bailando con el de Luke: "Oh, Dios mío. Solo imaginad si nos dieran las escenas eliminadas".

"¡Aaah esto es solo un rumor! Creo que tienes todo el Polin que teníamos pero hay muchos detrás de las cámaras todavía por compartir", despejó de dudas la intérprete.

Por tanto, parece que muchos se quedarán con las ganas de verles más en acción y tendrán que esperar a la temporada 4 protagonizada por Benedict.