Los 9 cambios más impactantes de Los Bridgerton respecto a los libros: De la boda de Colin y Penelope a la historia de Francesca

Los Bridgerton sigue imparable en Netflix. La serie estrenó recientemente la segunda tanda de episodios de su tercera temporada, colocándose como la serie más vista de la semana pasada (con nada menos que 28 millones de visualizaciones) y además consiguiendo que tanto la primera como la segunda temporada regresen al top 10 de lo más visto. Concluida esta tercera entrega, toca ver qué han cambiado respecto a los libros de Julia Quinn, ya que aunque la serie se mantiene fiel en términos generales a la trama, ha ido introduciendo algunas variaciones para enriquecer la historia. La historia de amor de Colin y Penelope, que se cuenta en el cuarto libro (la serie ha decidido cambiar el orden), sucede diez años después de las primeras novelas, en cambio en la serie está más cercana en el tiempo.

Los Featherington

La familia Featherington en la tercera temporada de Los Bridgerton | Netflix

Si bien la serie debe su nombre al apellido de la familia Bridgerton, en esta tercera temporada han sido eclipsados por Featherington, pues si bien Colin es uno de los protagonistas, la gran estrella de la pareja es, indiscutiblemente, Penelope. En las novelas, Penelope tiene una hermana menor llamada Felicity, la cual tiene más importancia en el tema de los casamientos que Penelope, a diferencia de la serie. Prudence y Philippa, las otras dos, no son tan crueles, sino más bien bobas, mientras que Nigel Berbrooke, casado con una de ellas, no es un personaje tan desagradable como se muestra en la serie. Además, la familia Featherington no tiene problemas económicos significativos, Lord Featherington sigue vivo y no existe el personaje del primo Jack. Así, la única preocupación de Lady Featherington es encontrar maridos para sus hijas, sin tener que hacer frente a deudas.

Los cotilleos de Lady Whistledown

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 de Los Bridgerton | Netflix

En los libros, el boletín de cotilleos de Lady Whistledown es mucho menos escandaloso que en la serie, siendo las revelaciones que hace en las novelas de Quinn bastante benignas y sin sacar a la luz grandes escándalos sobre las familias Bridgerton o Featherington. En la serie, en cambio, el boletín tiene un impacto mucho mayor en la sociedad. Además, en los libros, la verdadera identidad de Lady Whistledown, Penelope Featherington, se revela en el cuarto libro, mientras que en la serie los espectadores lo descubrieron al final de la primera temporada.

El motivo de la propuesta de matrimonio de Colin

Colin y Penelope en Los Bridgerton | Netflix

Tanto en el libro como en la serie, Colin propone matrimonio a Penelope después de su fogoso encuentro en el carruaje, pero la motivación de dar ese paso es sutilmente diferente en cada versión. Mientras que en la serie Colin le pide casarse simplemente por amor, en las novelas lo hace presionado por lo que ha sucedido, entendiendo que un caballero y una dama no pueden comportarse así sin hacerse una propuesta de matrimonio como es debido.

Sexo frente al espejo

Nicola Coughlan y Luke Newton como Penelope Featherington y Colin Bridgerton | Netflix

El primer encuentro sexual de Penelope y Colin, en la novela, sucede en una habitación sin espejo. La idea de cambiarlo para la serie, y que ocurra frente al espejo, la sacaron los guionistas por una línea de diálogo del libro en la que Colin expresa su deseo de hacerlo frente a un espejo, que gustaba especialmente a los lectores. Dicho y hecho, ahí lo hacen. Según cuentan, sirve también como metáfora visual de quiénes son los personajes y la imagen que proyectan, ya que durante la temporada Penelope tiene que manejar su secreto de ser Whistledown con su novio. Además, en la novela Penelope confiesa tras ese primer acto sexual que lleva enamorada de Colin desde hace años, algo que en la serie pasa más tarde.

La boda de Colin y Penélope

Nicola Coughlan y Luke Newton en la boda de Penelope Featherington y Colin Bridgerton en la temporada 3 | Netflix

Otro cambio muy curioso que ha hecho Los Bridgerton tiene que ver con la boda de los protagonistas. O, más bien, el hecho de que un libro dedicado a la pareja no tuviese ninguna. ¡Se la salta! Así que la serie ha decidido enmendar esa falta y darles su momento bonito frente al altar al ritmo de Coldplay y Taylor Swift.

Eloise

Jessica Madsen como Cressida Cowper y Claudia Jessie como Eloise Bridgerton en la temporada 3 | Netflix

El personaje de Eloise tiene mucha menos presencia en los libros, pues si bien sigue siendo la mejor amiga de Penelope, no hay entre ellas tantos conflictos, ni tampoco se desarrolla la trama amorosa con Cressida Cowper. Otro punto de la trama de Eloise que es muy diferente en ambas versiones es que en papel ella no busca tan activamente descubrir la identidad de Lady Whistledown, dado que su familia no sufre tanto los cotilleos de esta, y cuando finalmente se entera de que es Penelope, su reacción no pasa de una ligera sorpresa. De hecho, la felicita.

Francesca y John

Francesca Bridgerton y John Stirling en Los Bridgerton | Netflix

El cortejo y matrimonio de Francesca Bridgerton con John Stirling, el Conde de Kilmartin, apenas se mencionan en los libros y se tratan más en retrospectiva. En realidad, a Francesca se le dedica el libro El corazón de una Bridgerton, el sexto de la saga, y no está centrado en esta pareja sino en contar el segundo amor de ella con un hombre llamado Michael.

Marina

Ruby Barker, como Marina Thompson en 'Los Bridgerton' | Netflix

El personaje de Marina sufre uno de los cambios más drásticos entre versiones. En la serie, es una Featherington que queda embarazada fuera del matrimonio y necesita encontrar un esposo urgentemente (lo cual es revelado por Penelope, supuestamente para proteger a Colin, que le había pedido matrimonio, y que no se entere demasiado tarde). En los libros, Marina es en realidad prima de los Bridgerton y no tiene mucha presencia, sino que es mencionada solo a través de cartas y recuerdos de su esposo, Lord Philip Crane. La Marina de los libros sufre de una fuerte depresión y muere tras un intento de suicidio, dejando a Lord Crane con sus gemelos.

La Reina

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte en 'Los Bridgerton' | Netflix

El personaje de la Reina Charlotte, así como la interpretación de Golda Rosheuvel, es uno de los puntos fuertes de Los Bridgerton y, además, una creación propia. La reina Charlotte es una referencia histórica, pero no aparece en los libros, sino que ha sido incluida en la serie como contrapunto de Lady Whistledown, dos damas de la alta sociedad poderosas, una visible y otra a la sombra, que compiten por ser la más influyente.