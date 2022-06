Mueren dos actores en un rodaje de Netflix por un accidente en furgoneta

El rodaje de 'The Chosen One', una nueva serie de Netflix, ha sido paralizado después de que dos de sus actores, Raymundo Garduó Cruz y Juan Francisco González Aguilar, hayan fallecido en un accidente de furgoneta durante el mismo.

Según recoge Metro, la productora ha confirmado "la muerte de dos miembros del reparto después de un accidente de tráfico desde Santa Rosalía hasta el aeropuerto", de la que informó la Secretaría de Cultura de Baja California.

"Otros dos miembros del reparto y cuatro miembros del equipo han resultado heridos pero permanecen estables. Las investigaciones continúan sobre los motivos del accidente y la producción se detuvo durante unos días por respeto a las víctimas", ha informado la plataforma, que también ha querido dar su pésame: "Nuestros pensamientos están con ellos y su familia en este momento".

La coproductora Redrum también ha confirmado que suspenden la grabación de 'The Chosen One' hasta nuevo aviso. Se trata de una adaptación de los cómics de Mark Millar y Peter Gross, en los que un niño desata sus capacidades sobrehumanas, dándose cuenta de que es Jesucristo y ha regresado a la Tierra.

No confundir con la otra 'The Chosen One', una serie brasileña que trata sobre el problema del acceso a la salud en los poblados aborígenes contado desde el thriller. Se estrenó en 2019 y tiene 2 temporadas, mientras esta otra se anunció en 2017, pero su rodaje no habría empezado hasta este año.

Ahora la producción de esta serie, que comenzó en abril, según Comicbook, se verá paralizada por este accidente. Las circunstancias del siniestro aún no se han aclarado. Desde ANDA, la Asociación Nacional de Actores de México, piden "que se esclarezcan muy pronto las causas del accidente y que se asuman las responsabilidades que correspondan".

Han añadido: "Es trabajo de todos cuidar de la seguridad tanto de actores, crew y de los mismos chóferes, en cualquier producción".