Mischa Barton, de The O.C., habla del "trauma" que aún sufre de lo que vivió en esos años: "Me volví un poco loca, estaba indefensa"

Conocida globalmente por su papel de Marissa Cooper, Mischa Barton creció delante de las cámaras.

Fue fichada como protagonista en la serie The O.C. con solo 16 años y era la más joven del reparto, que completaban Rachel Bilson, Adam Brody y Ben McKenzie.

La popularidad de la serie se catapultó y lo mismo pasó con Mischa, que se convirtió en la it girl de moda y tuvo dificultades con el aluvión de fama para el que no estaba preparada.

Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton y Ben McKenzie de 'The O.C.' | Getty Images

En los últimos años se ha sincerado mucho sobre cómo pasó esos años, por qué se marchó de la serie (la muerte de su personaje aún duele a los fans) y ahora ha hablado sobre el trauma que aún sufre.

"Puedes ir a terapia todos los días del resto de tu vida, pero hay una cierta cantidad de trauma que viene de todo lo que pasé, particularmente al principio de mis 20, que simplemente no se va de la noche a la mañana", cuenta a The Times.

"Creo que no estaba del todo preparada para ese nivel de fama. Porque nunca fue algo que yo buscara. Realmente preferiría ser anónima", asegura.

"Cuando miras atrás, y ves que tenías 18 saliendo con tipos de 34. Viéndolo con perspectiva, sabes decir que sí, era raro", reconoce, y también habla de cómo la acosaron los paparazzi.

"Era muy Juegos del hambre. La atención de los paparazzi desde luego no era 'sana' para relaciones románticas tampoco. Todo estaba tan magnificado. Fui acosada. Y sí que me volví un poco loca llegado un punto. Simplemente me sentía muy indefensa", recuerda Mischa.

También tuvo que enfrentarse a las críticas de esos primeros años de blogs rosas: "Nada de lo que hacía estaba bien. Y era el momento auge de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres. La gente se sentía con derecho a todo sobre tu cuerpo y tu imagen. Es un sentimiento extraño", añade.

Actualmente, Barton aún tiene demonios con los que lidiar en su pasado pero se encuentra mucho más en paz consigo misma y su carrera, y el hecho de poder hablar de todo y que "no sea tabú".