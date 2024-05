Miranda Cosgrove recuerda cuando un acosador se prendió fuego y se pegó un tiro frente a su casa: "No me siento muy segura"

Los acosadores en Hollywood son un grave problema que afecta a muchas estrellas. Aún los espectadores tienen reciente la serie basada en hechos reales Mi reno de peluche, que cuenta la historia de una mujer que se obsesiona con un cómico y le hace la vida imposible, aunque ella haya revelado su identidad negando los hechos.

Pero lo que cuenta Richard Gadd en la serie de Netflix no es algo nuevo. Lamentablemente, muchos actores han denunciado estas situaciones y la lista de celebridades que lo han sufrido es interminable: Jennifer Lawrence, Drew Barrymore, Sandra Bullock, Claire Foy, Jamie Dornan o Matthew McConaughey.

Richard Gadd como Donny y Jessica Gunning como Martha en Mi reno de peluche | Netflix

Así, una de las últimas actrices en contar que es víctima de estos maniacos ha sido Miranda Cosgrove. La protagonista de iCarly ha desvelado en una entrevista con Bustle que hace ocho años que vivió una traumática experiencia.

Un acosador se prendió fuego y se disparó en el jardín de su casa. Antes de eso, le había disparado a una mujer que se parecía a ella y que conducía cerca de la vivienda de Cosgrove. De hecho, la actriz se encontró con esta mujer en un evento años después.

Miranda Cosgrove | Getty Images

"Esta chica se me acercó y me dijo: 'No sabía si debía decirte esto aquí o cómo hacerlo, pero en realidad soy la chica que estaba en tu casa, a la que le dispararon'", relató.

A pesar del duro momento que vivió, Cosgrove sigue viviendo en la misma casa: "Ésa es otra razón por la que voy y vengo tanto a casa de mis padres. Simplemente no me siento muy segura en esa casa. Durante dos años después de lo que sucedió, no me pasaba por allí. Pero después entré en una relación y como esa persona estaba ahí conmigo, tenía menos miedo. Pero no me gusta mucho estar ahí sola", confesó.

Eso sí, no tendría agallas para hacer algo similar a lo que ha hecho Gadd en Mi reno de peluche: "Siento que si fuera yo, tener que volver a pasar por tus experiencias más terribles y luego tratar de representarlas, sería muy difícil".

Cosgrove lleva lidiando con la fama desde que era una estrella infantil con iCarly, aunque ha asegurado que no le ha parecido una locura ya que no ha tenido "ningún escándalo loco".

La actriz de 30 años ha regresado a las pantallas este mes en su primera comedia romántica, La madre de la novia, de Netflix, junto a Brooke Shields.