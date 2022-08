Mine Tugay: 4 personajes con los que nos ha conquistado en Nova desde Ender en 'Medcezir' a Seniz en 'Ciudad cruel'

Mine Tugay se ha convertido en una de las turcas que más ha aparecido en las series turcas desde que este fenómeno aterrizó en Nova y, además, lo ha hecho interpretando a personajes diametralmente opuestos. Nada tiene que ver la dulce Ender de 'Medcezir' con la pérfida Seniz de 'Ciudad cruel', ni la inocente Bahar de 'Mar de amores' con la avariciosa Asuman de 'Paramparça'.

Seniz en 'Ciudad cruel'

En la actualidad podemos disfrutar de su buen hacer interpretativo cada tarde en Nova en 'Ciudad cruel'. En este caso interpreta a la villana de la historia, Seniz, una mujer dispuesta a todo con tal de alcanzar sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues hay varios donde elegir, aunque hay uno que los engloba a todos: conservar su estatus como señora Karaçay.

Al principio Seniz se nos presenta como una madre preocupada por el futuro de su hijo y, sobre todo, por mantener oculto el secreto que lleva años atormentando a Cenk. Sin embargo, la duda siempre acompaña todos los actos de Seniz. ¿Quiere evitar que se sepa la verdad para proteger a Cenk de la ira de Agah o para salvaguardar su propia mentira? Porque si hay algo que Seniz tiene de sobra son secretos.

Puede ser comprensible que una madre quiera lo mejor para sus hijos y hasta puede entenderse que quiera conservar su posición económica y social, pero nada justifica los métodos que utiliza para alcanzar ambas metas.

Seniz simplemente es cruel con todos cuantos osan poner en peligro todo lo que ha construido durante los últimos años. Es cruel con Nedim porque si se recupera Agah sabrá toda la verdad. Es cruel con Cemre porque puede lograr que Nedim abandone su silla de ruedas y su silencio. Es cruel con Ceren porque puede condicionar el futuro de Cenk. Es cruel con Civan porque intuye que es importante para Damla. Es cruel con Seher porque tiene una conexión con Agah que ella puede perder.

Eso sí, justo es reconocer que Seniz es tan inteligente como malvada. Cada vez que está contra las cuerdas, cada vez que está arrinconada, encuentra un as bajo la manga que le hace recuperar posiciones. Y, además, cuenta con la ventaja de que Agah o no ve o no quiere ver la realidad tal como es.

Ender en 'Medcezir'

Esta Seniz ambiciosa y egoísta contrasta por completo con la dulce Ender que conocimos en 'Medcezir'. Ender era también una madre de familia de muy buena posición económica, aunque en este caso era ella la que tenía una cuenta corriente saneada cuando se casó mientras que su marido, el inolvidable Selim (Baris Falay), no tenía un origen de alcurnia, pero sí una gran profesionalidad que lo hizo progresar.

Otra diferencia es que mientras Seniz siempre rechazó la irrupción de los Yilmaz en su familia, Ender aceptó la inclusión de Yaman en su vida cotidiana, aunque con algunos reparos iniciales propios de una buena cantidad de prejuicios.

Eso sí, Ender no temía que Yaman le arrebatara su posición o su fortuna. Sus dudas eran la de una buena madre que se preocupaba por las compañías de su hijo y tenía miedo de que el muchacho de barrio problemático fuese una mala influencia para Mert.

Sin embargo, pronto comprendió que, lejos de ser un problema, Yaman fue lo mejor que le pudo pasar a su hijo porque no solo fue un amigo, sino que se convirtió en el mejor hermano posible. No sólo lo protegió de los niños de buena familia que creían que podían hacer lo que quisieran sin pagar las consecuencias, sino que lo ayudó a romper la burbuja de autoprotección que había creado a su alrededor.

Ender no solo era una buena madre. También tenía una relación ejemplar con su marido. Por eso, nunca logramos entender cómo pasaron de ser una pareja ideal a un matrimonio en crisis y, desde luego, nunca perdonaremos a los guionistas el dolor que nos causaron con el destino elegido para Ender.

Bahar en 'Mar de amores'

Mine Tugay también se ganó nuestro corazón como la Bahar de 'Mar de amores' y eso que no lo tuvo fácil. La conocimos como profesora de ballet, pluriempleada como animadora infantil, aunque después logró estabilidad laboral como niñera de Deniz, la hija de Aylin y Soner.

Bahar no lo tuvo fácil porque llegó a la familia en un momento complicado. Tras la muerte de Aylin, Deniz se crio con su abuela y sus tíos porque la inmadurez de su padre lo incapacitaba para hacer frente a los problemas y asumir sus responsabilidades como el hombre hecho y derecho que era. Tuvieron que pasar años para que Soner pudiese mirar a los ojos a su hija y su primera reacción, como casi siempre, fue salir huyendo.

Cuando finalmente comprendió que el adulto era él y que debía asumir y ejercer su paternidad, Soner tomó la sabia decisión de buscar ayuda y, tras algunas malas decisiones y gracias al siempre sabio consejo de Cemile, Bahar se hizo cargo de Deniz, pero siempre fue algo más que una niñera.

Bahar no solo ayudaba a Deniz con los estudios, sino que también jugaba con ella. Bahar no solo la cuidaba, sino que también la quería. Por eso, aunque tuvieron muchas dudas con su reacción, Deniz no tuvo demasiados problemas en aceptar la relación de Bahar y su padre.

Es más, Deniz demostró ser mucho más madura que los adultos porque tanto Soner como Bahar se comportaron como auténticos adolescentes con sus idas y venidas y con su incapacidad para hablar claramente de qué pasaba y qué no pasaba entre ellos.

Sea como fuere el proceso, al final Bahar resultó ser una de las mejores cosas que le pudo pasar a Deniz, a Soner y al resto de la familia Akarsu.

Asuman en 'Paramparça'

Si Bahar nos recordaba a Ender por su bondad y generosidad, la llegada de Asuman a 'Paramparça' nos recordó irremediablemente a Seniz. Desde el primer momento, y vista la fría y distante reacción de Dilara a la aparición sorpresa de su hermana, nos dimos cuenta de que estábamos ante un personaje que nos iba a dar varios dolores de cabeza.

Eso sí, para muchos su entrada triunfal tuvo otro detalle no menos importante. Era su reencuentro en pantalla con Baris Falay. Si en 'Medcezir' eran matrimonio, aquí les tocó ser cuñados, aunque en más de una ocasión Asuman intentó provocar que su relación fuera otra.

Asuman comparte con Seniz su ambición y avaricia y hay que añadirle, además, la envidia. Asuman se pasó toda la serie deseando todo cuanto tenía Dilara: su mansión, su dinero, su prestigio y hasta su marido.

Pero mientras que Seniz tenía la habilidad de mantenerse siempre a flote, Asuman era una experta en tomar pésimas decisiones. Su alianza con Candan le causó más problemas que soluciones y su relación con Demir la metió en un círculo vicioso del que aún no tenemos claro cómo logró salir.

Mine Tugay ha sido Ender, Seniz, Bahar y Asuman. A algunas las hemos querido y a otras las hemos aborrecido, pero absolutamente a todas las recordamos por el buen hacer de esta actriz que nunca decepciona.