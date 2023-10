Millie Bobby Brown asegura que Stranger Things limita su creatividad y que está lista para su final: "Gracias y adiós"

Millie Bobby Brown se convirtió en toda una estrella internacional con solo 12 años cuando la eligieron para ser Eleven en Stranger Things. Ahora, la serie de Netflix se despedirá de la audiencias con su temporada 5.

La actriz ha ofrecido una extensa entrevista a Glamour donde ha asegurado que está lista para despedirse de la serie: "Cuando estás lista, dices: Vale, vamos a hacer esto, abordemos este último año. Vamos a salir de aquí".

Para añadir: "Stranger Things requiere mucho tiempo de grabación y me impide crear y participar en otras historias que me apasionan, así que estoy preparada para decir gracias y adiós".

Jamie Campbell Bower y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

De esta manera, Millie cierra una etapa vital en su vida que le ha dado la oportunidad de crear una enorme carrera de éxito en Hollywood. Pero no todo ha sido bonito en estos años y es que Bobby Brown tuvo que soportar que la insultaran cuando solo era una niña llamándola "idiota", "estúpida" o "mocosa" cuando solo tenía 13 años. En el vídeo de arriba puedes ver cómo la actriz contaba este acoso que recibió.

Además, también la acusaban de "robar el protagonismo" al resto de sus compañeros de Stranger Things: "Éramos niños, hablamos entre nosotros y simplemente me penalizaron por hablar demasiado, compartir demasiado y ser demasiado ruidosa".

"Es difícil escuchar eso a los 13 años. Dices: No quiero volver a hablar nunca más. No quiero ser la persona ruidosa", explica que empezó a pensar después las críticas que recibió.

"Así que recordé quedarme en silencio y hablar cuando me hablaban, aunque me moría por unirme. Simplemente sentí que no era mi turno", declara.

Millie Bobby Brown en 'Stranger Things' | Netflix

Unas traumáticas experiencias que la han marcado para siempre: "Esta es mi vida, y las únicas personas a las que se les permite entrar son aquellas a quienes les abro la puerta", afirma sobre cómo le ha afectado a la hora de relacionarse.

"Es triste. Tengo problemas de confianza. Y sí, tengo problemas para tener amigos. No tengo muchos amigos. Sí, bloqueo a mucha gente. Soy una persona reservada socialmente", explica. "Nunca dejaré que esa puerta se abra de nuevo. Porque todo el mundo la ha cruzado".

Por último Millie Bobby Brown comenta que Stranger Things le ha dado "las herramientas y los recursos para ser una mejor actriz" pero no está triste de que acabe ya que "todavía podrá ver" a sus compañeros de reparto.