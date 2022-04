El pasado 8 de abril un incendio destrozó la casa de Miguel Herrán en Ávila. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento abulense logró extinguir las llamas que ya habían devorado gran parte de la vivienda, mientras le desearon "mucho ánimo a Miguel y su familia" en un tweet.

El actor de 'La Casa de Papel' mostró las llamas en vivo mientras lloraba desconsoladamente: "¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! Mi puta casa". Afortunadamente, solo hubo que lamentar pérdidas materiales tal y como aseguró en su Instagram: "Como dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo".

En una entrevista con '¡Hola!', el intérprete que dio vida a Río explicó cómo salvó la vida: "Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación".

Tras unos días de preocupación, el actor ha enseñado una de las pocas cosas que ha sobrevivido al fuego y que emocionarán a los fans de 'La Casa de Papel'.

"Hay amores que sobreviven a todo", ha escrito en Instagram mencionando a Úrsula Corberó junto a una imagen de una parte del guion de la serie, correspondiente a una de las primeras temporadas. En el fragmento rescatado se aprecian los nombres de Río, Tokio, Berlín y Nairobi, discutiendo sobre qué hacer con los rehenes y el apoyo popular que estaban recibiendo.

De esta forma, sus compañeros de la serie han mostrado su apoyo en la que es la primera publicación del actor tras el accidente: "Amor y fuerza para ti, Miguel", ha escrito Pedro Alonso. Otros como Luka Peros o Esther Acebo también han querido mandarle mensajes de ánimo.

Pero una de las respuestas que más 'me gusta' ha generado ha sido la de Úrsula Corberó, su inseparable Tokio: "Sí, cariño. Te extraño".

Miguel Herrán es un férreo defensor de mostrar en las redes sociales su verdadero estado de ánimo, cuando está bien y cuando emocionalmente está peor. Pero también destaca su optimismo, así que no será extraño verle compartir más detalles de su recuperación.

Seguro que te interesa:

La despedida de Miguel Herrán y Úrsula Corberó de 'La Casa de Papel': "Ahora nos toca vivir muchas vidas"