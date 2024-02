Mayim Bialik comparte una foto de Jennifer Aniston antes ser famosa y alucinan porque no la reconocen

Jennifer Aniston es una de las actrices más queridas y seguidas de Hollywood. Siendo también un referente en moda, se hizo un hueco dentro del mundo de la actuación y llegó al estrellato gracias, principalmente, a su papel como Rachel Green en Friends.

Si bien hace poco la actriz celebraba su cumpleaños con un emotivo vídeo en el que reflexionaba sobre cómo se sentía al llegar a los 55 años, ahora ha vuelto a ser el centro de todas las miradas por una curiosa foto compartida por la actriz Mayim Bialik.

Bialik alcanzó la fama cuando participó en la famosa serie juvenil de los años noventa Blossom y años más tarde interpretó a Amy en The Big Bang Theory, siendo también reconocida a nivel internacional. Pero, antes, trabajó junto con Aniston en una serie de la NBC titulada Molloy en 1990, antes de que ninguna de las dos tuviese la reputación que alcanzaron años más tarde.

En la imagen que Bialik ha subido a su cuenta de Instagram, en la que acumula 5 millones de seguidores, sale junto a Jennifer. Al parecer, la fotografía fue tomada mientras rodaban Molloy. Ambas actrices salen muy jóvenes vestidas de la época, lo que ha despertado también mucha nostalgia.

"Acabo de volver a encontrar esto. De nada Jennifer", ha escrito Mayim en el pie del post. Si bien ella sale algo más reconocible a pesar de que aun era una niña cuando fue hecha la fotografía, a todo el mundo le ha impactado mucho la transformación de Jennifer Aniston con los años. Ella se encontraba en plena adolescencia y muchos fans han alucinado con el cambio físico.

"¿Esta es Jennifer Aniston?", "no la había reconocido", "no sé si ella estará tan agradecida de que hayas colgado esto", "perdón pero, ¿qué?", han sido algunos de los comentarios que han dejado varios perfiles en la publicación.

La imagen acumula casi 300.000 me gusta, pero de quien no se ha visto respuesta pública todavía es de Jennifer Aniston. A pesar de lo viral que se ha vuelto la imagen en cuestión de días, la intérprete no ha comentado nada al respecto todavía.