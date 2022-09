Maya Hawke asegura que le encantaría morir en 'Stranger Things 5'

'Stranger Things' es todo un éxito de Netflix desde hace años, pero con su temporada 4, más oscura y con referencias muy nostálgicas, se convirtió en un fenómeno.

Después de lo vivido hace unos meses con su parte 1 y parte 2, los fans se quedaron con el hype por las nubes, pero también con miedo de lo que pueda deparar la temporada 5, que será la última.

Los creadores, los hermanos Duffer, ya adelantaron que habría muchas lágrimas y alguna muerte, aunque según Millie Bobby Brown luego son unos cobardes que no se atreven a matar a la gente "como en 'Juego de Tronos'".

Después de que las porras apuntaran hacia Steve, uno de los favoritos de los fans, como posible muerte, finalmente dijimos adiós a Eddie, el personaje de Joseph Quinn que enamoró a los fans en solo unos capítulos.

Pero de cara a final las apuestas vuelven a estar abiertas, y una de sus protagonistas que llegaron después pero también han conquistado a todo el público, Maya Hawke, ha dado su sincera opinión.

"Bueno, es la última temporada, así que probablemente la gente se va a morir. Me encantaría morir y tener mi momento de heroína. Me encantaría morir con honor, como haría todo actor", confiesa a Rolling Stone.

"Pero me encanta la forma en que los hermanos Duffer quieren a sus actores. La razón de que escriban tan bien para mí y todos los demás es porque se enamoran con sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una cualidad persona, y no me gustaría perderla", reflexiona también.

Maya Hawke, dispuesta a un spin-off de 'Stranger Things'

Sin embargo la hija de Uma Thurman y Ehan Hawke tiene claro que tampoco se cerraría a continuar con su personaje, Robin.

"Normalmente no sería muy propensa a un spin-off, pero si pudiera hacerlo con Joe Keery [Steve], haría cualquier cosa. Es tan divertido y maravilloso e inteligente, y tiene unos límites estupendos. Es un compañero excelente, y haría cualquier cosa con él", le dedica.

