Lisa Kudrow no descarta un reboot de 'Friends' siempre que se cumpla esta condición

La serie 'Friends' es una de las más icónicas de los años 90, y cautivó a miles de fans de todo el mundo a lo largo de sus 10 temporadas. A pesar de que la última entrega de la serie fue estrenada hace casi dos décadas, los fans no han parado de soñar con nuevos episodios.

Por eso, el año pasado HBO Max dio la oportunidad a sus fans de verlos reunidos de nuevo en 'Friends: La Reunión', donde muchos sacaron la conclusión de que un reboot de la famosa comedia estaba en camino.

Ahora, la actriz Lisa Kudrow, quien interpretó a la querida Phoebe Buffay ha hablado abiertamente sobre la posibilidad, y de sus condiciones para apoyar un reboot de la serie.

Lisa Kudrow se sincera

Lisa Kudrow admitió en una entrevista que le gustaría ver un reboot de la serie, pero eso sí, con una condición: que el casting sea totalmente diferente.

"No creo que haya un reboot de 'Friends', quiero decir, no con nosotros. Pero un reboot con otros actores… Me gustaría poder verlo. Me encantaría ver cómo sería la versión actual de la serie" dijo Kudrow para 'Where is the Buzz'.

Lisa Kudrow y Jennifer Aniston como Phoebe y Rachel en 'Friends' | NBC

Parece ser que Lisa Kudrow tiene claro que 'Friends' fue muy importante para ella, pero tal y como vemos en la propia ficción, se trata de un momento que ya quedó en el pasado.

Ante este escenario, parece que la última esperanza de ver un reboot de la famosa serie sea con personajes completamente diferentes, así como nuevas historias y preocupaciones. En definitiva, una serie totalmente nueva, en la que no estarán presentes Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer ni la propia Lisa Kudrow.

Aunque poco probable, esta opción realmente no se puede descartar, ya que ahora los reboot están a la orden del día. Un buen ejemplo de ello es 'Bel-Air', la nueva versión de 'El Príncipe de Bel Air' de Will Smith, que llega 26 años después, por lo que la esperanza sigue intacta.

