Linda Hamilton explica por qué no verá la temporada 5 de Stranger Things tras aparecer en ella: "Me arruinó"

Stranger Things llegará a su fin con el estreno de la temporada 5 casi 10 años después de que viera la luz en Netflix. La conclusión de la historia creada por los hermanos Duffer está cada vez más cerca tras volver al rodaje una vez terminó la huelga de actores y guionistas que paralizó gran parte de las producciones en cine y televisión.

Para los últimos capítulos volverán Once, Mike, Will, Dustin, Hopper, Steve y compañía, aunque con algunas supuestas e inesperadas bajas.

Afortunadamente, la próxima temporada también contará con fichajes estelares como Linda Hamilton, la estrella de películas como Terminator, en la que interpretaba a Sarah Connor.

La intérprete es una gran fan de la serie, tal y como ha declarado en una entrevista con Us Weekly: "He disfrutado cada temporada. Simplemente me encanta. Así que tengo una especie de síndrome del impostor en el que no siento que encaje ahí. Es todo un mundo ambientado en los años 80".

Actores de Stranger Things: Mclaughlin, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Noah Schnapp y Gaten Matarazzo | Getty

Sin embargo la actriz ha asegurado que salir en una de sus series favoritas le "arruinó" su experiencia: "Cuando realmente estás en algo, no te ves a ti mismo en ello".

"Nunca veo un proyecto una vez que estoy en ello. Verme en él me sacaría completamente de la realidad. Entonces, no veré la temporada 5". confirmó.

Su papel se mantiene en secreto por el momento, incluso para ella misma, ya que explicó que los creadores "dieron forma al personaje pero no a su historia".

"Así que todavía no sé cómo termina esto. Y se necesita mucha disciplina para no saber hacia dónde va. Pero eso es para protegerlo de todas las personas que quieren saberlo", añadió sobre los detalles de la trama, que permanecen ocultos y de los que apenas sabemos que dará un salto temporal significativo desde los eventos de la temporada 4.