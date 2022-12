Lily Collins confiesa cómo lleva las críticas tras su éxito con 'Emily en París'

La actriz Lily Collins debutaba en las pantallas con tan solo 20 años en 2009 con la película 'The Blind Side' junto a Sandra Bullock. Desde entonces, Collins ha continuado su trayectoria con películas como 'Sin Salida' junto a Taylor Lautner en 2011, el reebot de 'Blancanieves (Mirror, Mirror)' en 2012 o la primera de las películas de la saga de 'Cazadores de Sombras' en 2013.

Pero sin duda su carrera se catapultó con el estreno de la serie 'Emily en París' en Netflix en 2020, una comedia romántica que nos transporta mágicamente a la capital francesa, donde la protagonista tratará de encontrar su hueco en el mundo del lujo en la ciudad de amor. Nada puede salir mal, ¿no?

La producción fue todo un éxito y ya se acaba de estrenar esa esperada temporada 3 en la que hemos podidos ver a una Emily un tanto sobrepasada tanto en lo profesional con su trabajo como con lo personal con su relación fallida con Lucas, el sexy cocinero.

'Emily en París 3' | Netflix

Ahora, la actriz ha confesado durante una entrevista para la revista 'V' cómo lleva las críticas tras su éxito con 'Emily en París': "Creo que conocer gente, conectar, aprender es lo mejor del oficio", ha comenzado diciendo.

"Definitivamente me rechazaron mucho al principio. Me dijeron 'no' una y otra y otra vez", admite. "Realmente necesitaba un poco más de madurez, práctica y experiencia".

"Supongo que, para mí, siempre fue muy importante no tomar el rechazo como: 'No, esto no va a ser para mi'. Fue simplemente, 'No, no ahora no es el momento', se sincera la actriz admitiendo que sabía que en algún momento llegaría a donde se encuentra ahora.

También confiesa que a pesar de estar en lo más alto, no todo es lo que parece: "No siempre he recibido buenas críticas", admite. "Realmente necesitas mantenerte firme para poder superar todo lo negativo", declara finalmente la intérprete.