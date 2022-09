Lili Reinhart es una de las actrices más prometedoras de su generación, y también se ha distinguido por ser una de las más honestas y dar voz a problemas mentales que ella misma padece.

La joven, que saltó a la fama con 'Riverdale', utiliza su plataforma para concienciar sobre temas de body positive, ansiedad y depresión, y siempre se ha mostrado sincera con su propia lucha.

Ahora Reinhart ha estrenado una película como protagonista, 'Look both ways' en Netflix, y para promocionarla ha sido la última invitada en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Durante su charla con el actor y Monica Padman, Lili habla sobre lo duros que fueron sus comienzos en Los Ángeles estando sola, cómo tuvo "ansiedad paralizante" al ver que no tenía dinero y no conseguía papeles, y cómo todo cambió cuando no se rindió y consiguió 'Riverdale'.

Sin embargo, durante un momento de la conversación, Dax menciona que también es escritora y tiene un libro propio publicado, a lo que Lili hace la sorprendente declaración de que "se arrepiente" un poco de ese proyecto.

Se trata de 'Swimming Lessons', una compilación de poemas que la actriz escribió solo para ella, y que durante el parón de trabajo que vivió en la pandemia decidió compartir con el mundo en su momento más vulnerable.

Sin embargo, según cuenta, "la gente lo utilizó para mandarle el link y extractos a mi ex", refiriéndose a Cole Sprouse.

Lili y Cole lo dejaron poco antes del confinamiento, lo que hizo esos meses aún más complicados para la actriz, pero sobre todo por las olas de odio y críticas que recibieron unos de los fans del otro, hasta el punto que han tenido que pronunciarse varias veces y pedir que cesen.

Así, la actriz reconocía en el podcast que sintió cómo utilizaban sus palabras y sentimientos como "arma", y que nunca se había sentido "tan expuesta", lo que hizo de la experiencia algo muy agridulce.

Actualmente ambos siguen trabajando juntos como Betty y Jughead en 'Riverdale', y parece que su relación es cordial más allá del revuelo mediático que provocaron.

Seguro que te interesa

Lili Reinhart habla sobre su salud mental: '''Tengo pensamientos obsesivos sobre mi peso''