Karen Fukuhara ('The Boys') es agredida por un desconocido en la calle

Muchos expertos apuntan a que en las calles de Estados Unidos existe actualmente una ola de violencia contra la comunidad asiática. Medios como The New York Times se hacen eco de ataques todas las semanas hacia estas personas, y una de ellas parece haber sido Karen Fukuhara.

La actriz que interpreta a Kimiko en 'The Boys' ha relatado en sus redes sociales la agresión que ha sufrido a manos de un hombre desconocido. Mediante un texto repartido en tres imágenes, ha denunciado estos hechos pidiendo respeto a las personas asiáticas: "Hoy un hombre me golpeó en la cabeza (estoy bien físicamente) y esta mierda tiene que parar. Nosotras, las mujeres, las asiáticas, los ancianos necesitamos tu ayuda".

"Rara vez hablo de mi vida privada, pero hoy sucedió algo que pensé que era importante", comenzó la intérprete. "Estaba caminando hacia una cafetería a por un café y un hombre me golpeó en la nuca. Apareció de la nada. No hicimos contacto visual antes, no estaba haciendo nada fuera de lo común. Vino por sorpresa y me quitó el gorro", cuenta Karen sobre la virulencia del golpe.

La actriz cuenta que al girarse se dio cuenta que su agresor había seguido su marcha. Así que pensó en enfrentarse a él, pero explica que temió por la actitud amenazante del sujeto, quien amagó con volver hacia ella después de gritarla y sostenerla la mirada: "Pensé que no valía la pena correr el riesgo".

"Esta es la primera vez que me dañan físicamente, aunque en el pasado me han dirigido insultos racistas y acciones hirientes", confiesa. "Escribo esto porque he tenido conversaciones con amigos míos de diferentes razas que no tenían idea de que estos crímenes de odio le suceden a personas comunes y corrientes con las que comparten comidas. Sentí que era importante crear conciencia", ha explicado.

Añade que a pesar de todo, ha tenido suerte y que debido a este desagradable suceso, ha considerado en aprender defensa personal. Al final, se cuestionó el porqué de estos ataques racistas: "¿Qué satisfacción obtienen estos agresores al golpear a mujeres, a asiáticos, a ancianos? Necesitan rendir cuentas. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir estos horribles crímenes?".

El motivo del crecimiento de estos crímenes de odio contra la comunidad asiática

Las agresiones hacia las personas de origen asiático en EE.UU. han aumentado exponencialmente desde 2020, coincidiendo con el origen de la pandemia de coronavirus. Organizaciones como Stop AAPI Hate, cuyo fin es dar luz a estos ataques, registra numerosos casos como el de Karen Fukuhara.

Instituciones como la ONU ha recogido informes que califican de "nivel alarmante" esta violencia racista. Asimismo, se han hecho eco el Presidente Joe Biden o Barack Obama.

Una de las explicaciones que apuntan los analistas es debido a los discursos de odio en relación con el origen de la pandemia, que crean estigmas hacia las personas de origen asiático.

