Jussie Smollett, instalado en el ala psiquiátrica a su entrada en prisión

Jussie Smollett ha entrado en prisión tras finalizar su juicio el pasado 11 de marzo, donde fue sentenciado a 150 días de cárcel y 30 meses en libertad condicional por mentir a la policía y fingir un crimen de odio contra él con tintes racistas y homófobos. También deberá pagar a la ciudad de Chicago más de 120.000 dólares y 25.000 de multa.

Tras ser declarado culpable, el actor se hizo viral por un vídeo del juicio donde gritaba ser inocente y aseguraba "no soy un suicida. Si algo me sucede cuando entre en la cárcel, que sepan que no me lo hice yo".

Smollett fue juzgado con agravantes por la "premeditación extrema" al fingir un crimen de odio para "hacerse más famoso", según el juez del caso, James Linn.

Ahora se ha conocido que Jussie ha entrado en prisión y ha sido instalado en el ala psiquiátrica por riesgo de autolesión. Así lo ha contado su hermano, el actor Jocqui Smollett.

Jussie ha recibido en los últimos días mucho apoyo de sus hermanos, tanto Jocqui como la también actriz Jurnee Smollett ('Aves de presa', 'Lovecraft Country').

"Jussie está ahora mismo en un ala psiquiátrica en la cárcel de Cook County. Lo preocupante es que había una nota ligada a su expediente hoy que decía que está en riesgo de autolesionarse", cuenta su hermano.

"Quiero dejar claro que él no está en riesgo de autolesionarme en ningún caso ni forma. Quiere dejar claro a la gente que está muy estable, es muy fuerte, está muy sano y preparado para afrontar el reto que... le han impuesto", añade.

"Esto no está bien. Es una falta absoluta de justicia. Así que por favor, aseguraos de solo compartir los hechos. Realmente necesitamos a nuestra gente para apoyar esto", invitaba Jocqui, que ha mostrado un apoyo total a su hermano en estos días al igual que Jurnee.

La actriz también se ha pronunciado ciñéndose al hecho de que "los americanos negros son metidos en prisión cinco veces más que los blancos", y aseguraba la inocencia de Jussie añadiendo: "No tienes que creer en su inocencia para creer que debería estar libre", declaraba junto al hashtag "dejad de encarcelar a nuestra gente".

El apoyo de Taraji P. Henson de 'Empire'

Taraji P. Henson, estrella de 'Empire' donde interpretó a la madre de Jussie Smollett, también ha mostrado su apoyo con la situación de su compañero de escenas.

"No estoy aquí para debatiros su inocencia pero podemos estar de acuerdo en que el castigo no se ajusta al crimen [...] Nadie fue herido o muerto durante el suceso de Jussie. Él ya lo ha perdido todo. ¡TODO!", declaraba en su Instagram.