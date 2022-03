Jurnee Smollett rompe el silencio para defender a su hermano, Jussie Smollett, tras su condena

El actor Jussie Smollett ha sido declarado culpable por fingir un ataque de odio en 2019, y ahora ha sido condenado a prisión, libertad condicional y a una multa por simular con premeditación estos ataques.

Las penas son 150 días de cárcel, lo que corresponde a algo menos de medio año, además de 30 meses de libertad condicional, así como deberá pagar a la ciudad de Chicago más de 120.000 dólares y 25.000 de multa.

Tras la sentencia, el actor ha seguido insistiendo en su inocencia, e incluso llegó a gritar: "No soy un suicida. Y, si algo me sucede, cuando entre en la cárcel, que sepan que no me lo hice yo".

Ahora, tan solo unas horas después de que la sentencia se hiciera pública, la hermana del acusado, Jurnee Smollett, ha roto el silencio para mostrar su desacuerdo por la condena.

Su hermana pide la liberad de Jussie Smollett

Ha sido a través de su cuenta de Instagram, donde la actriz Jurnee Smollett ha publicado un comunicado pidiendo que liberen a Jussie. Bajo el hashtag #FreeJussie, la actriz se ha dirigido directamente al Estado de Cook, y ha alegado racismo en su condena:

"Los afroamericanos están encarcelados en prisiones estatales a una tasa casi cinco veces mayor que la de los estadounidenses blancos. Jussie es inocente" comenzó diciendo.

"Y… no tienes que creer en su inocencia para creer que debería ser libre" concluyó.

"Un delito muy grave"

"Un delito muy grave", así es como el juez del caso, James Linn, calificó las acciones de Jussie, por su "premeditación extrema", lo que a la postre ha sido un agravante.

Recordemos que Smollett contrató a dos hombres para que le ayudaran con la simulación, fingiendo que le daban una paliza con tintes racistas y homófobos mientras se aseguraban que todo quedaba grabado por cámaras de seguridad. Todo ello para conseguir mayor atención mediática y hacerse más famoso.