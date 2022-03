Jussie Smollett fue declarado culpable el pasado diciembre por fingir un ataque de odio en 2019. El actor presentó cargos por, supuestamente, haber sido asaltado y agredido en Chicago. Pero se demostró que la denuncia era falsa, y que había simulado el ataque para ganar popularidad.

Ahora, ha sido sentenciado a prisión, libertad condicional y a una multa por simular con premeditación estos ataques. Las penas son 150 días de cárcel, lo que corresponde a algo menos de medio año, además de 30 meses de libertad condicional así como deberá pagar a la ciudad de Chicago más de 120.000 dólares y 25.000 de multa.

El juez del caso, llamado James Linn, lo contempló como delito grave por su "premeditación extrema", lo que a la postre ha sido un agravante. Smollett contrató a dos hombres para que le ayudaran con la simulación, fingiendo que le daban una paliza con tintes racistas y homófobos mientras se aseguraban que todo quedaba grabado por cámaras de seguridad.

Jussie Smollett estalla tras su condena a prisión | Getty

La sentencia recoge que Smollett "ansiaba atención" y que orquestó el falso crimen para "hacerse más famoso". "Solo eres un charlatán que finge ser víctima de un crimen de odio. Y eso es vergonzoso", dijo el juez.

Después de la lectura de la condena y cuando los agentes le sacaron de la sala, el intérprete protagonizó una impactante escena al exclamar: "Soy inocente. No soy un suicida": "Su Señoría, lo respeto a usted y respeto al jurado, pero soy inocente. Y no soy un suicida. Y, si algo me sucede, cuando entre en la cárcel, que sepan que no me lo hice yo. Todos ustedes deben saberlo".

Durante el juicio compadeció el Superintendente de Policía de Chicago, quien aseguró que el informe falso de Smollett atentaba contra las verdaderas víctimas de los crímenes de odio. A la vez que el fiscal le acusó de "dañar el esfuerzo de que la gente denuncie estos casos".

Esto se une a que el actor no mostró arrepentimiento en ningún momento, mostrándose inocente en reiteradas ocasiones. Así, familiares cono su abuela, o sus hermanos, entre los que se encuentran la actriz Jurnee Smollett instaron a que se redujera su pena. Personalidades como Samuel L. Jakson también escribieron una carta pidiendo una rebaja en la condena.