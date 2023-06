Jonathan Bailey ('Los Bridgerton') y Matt Bomer se enamoran y se acuestan en el tráiler de 'Fellow Travelers'

El próximo otoño se estrena 'Fellow Travelers', la serie basada en la novela homónima de Thomas Mallon y para la que Showtime ha contado con Jonathan Bailey y Matt Bomer como protagonistas.

Hace unos días, éste último, al que próximamente los espectadores verán besándose con Bradley Cooper en 'Maestro', compartió las primeras imágenes de la serie, donde aparecen muy enamorados los dos actores.

Ahora, ha salido a la luz el teaser que te mostramos en el vídeo de arriba, donde se entrevé el tenso romance que vivirán estos personajes en plenos años 50 y sumidos en el mundo de la política. En el avance se muestra un breve recorrido a la relación de Bailey y Bomer mientras aparecen juntos en la cama, en la playa o dando rienda suelta a su amor a escondidas.

La historia comienza con la victoria de Dwight Eisenhower por la presidencia del gobierno de Estados Unidos, gracias a una campaña en la que participaron ambos personajes y el senador McCarthy, cuya persecución a los comunistas y a los homosexuales en esos años atemorizó a la sociedad estadounidense.

Eso sí, la serie no ha podido escapar a la huelga de guionistas de Hollywood que ha afectado a multitud de proyectos, pero su productor ejecutivo, Ron Nyswaner explicó a Entertainment Weekly antes de ella que, en realidad, no son flashbacks lo que se verá en la serie: "Estamos comparando diferentes marcos de tiempo entre sí. Se trata de que las decisiones que tomamos tengan ramificaciones que no vemos. Es muy malo y es posible que no las veamos durante 30 años, y alteran nuestras vidas de diferentes maneras. Así que vives con las decisiones que tomas. Incluso, aunque intentes evitarlas, por lo general aparecen en algún momento".

Por su parte, Jonathan Bailey podrá deleitar a sus fans antes de la temporada 3 de 'Los Bridgerton', para la que aún no hay fecha de estreno.