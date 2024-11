Jim Parsons se deja barba y está completamente irreconocible: "Puede cambiar la forma de tu cara"

Jim Parsons se convirtió en uno de los actores de televisión más queridos gracias a su personaje de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. El intérprete siempre ha llevado la misma imagen desde que se dio a conocer pero ahora se ha hecho un cambio con el que está irreconocible.

Y es que, Parsons ha abandonado su característica cara afeitada para dejarse una poblada barba. Ha sido tras asistir a los CFDA Fashion Awards 2024 donde posó ante los medios donde hemos visto su nuevo look.

Jim Parsons en los CFDA Fashion Awards 2024 | Getty

Jim aseguró a ET que quiso atreverse a esta nueva imagendebido a la obra que está actualmente representando en Broadway, Our Town: "Me la dejé crecer sabiendo que iba a participar en la obra", explica.

Jim Parsons y Zoey Deutch en el estreno de la obra de Broadway Our Town | Getty

"La obra no lo necesitaba. En resumen, hablé con mi barbero. Le dije: Siempre tienes barba, y él me respondió: Bueno, tengo un mentón un poco débil". Momento en el que se dio cuenta que la barba "puede cambiar la forma de tu cara". "Pensé: Quiero probarlo", asegura al medio.

Our Town es una obra de teatro escrita en 1938 por el dramaturgo estadounidense Thornton Wilder. En ella se cuenta la vida cotidiana de los habitantes de un pueblo ficticio de Estados Unidos llamado Grover's Corners entre 1901 y 1913.

Jim Parsons es el narrador de la historia mientras está acompañado por un reparto formado por Katie Holmes, Zoey Deutch, Ephraim Sykes, Billy Eugene Jones, Richard Thomas, Michelle Wilson, Julie Halston y Donald Webber, Jr.