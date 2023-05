El impactante e inquietante giro argumental de 'Secretos de familia'

Desde hace unas semanas en 'Secretos de familia' la expresión "seis meses después" nos venía avanzando que se avecinaba uno de esos giros argumentales a los que nos tiene acostumbrados esta serie. Y todos intuíamos que no nos iba a gustar. Ya no solo por ver a Ceylin nuevamente esposada y acusada de un crimen, sino por la dureza y la frialdad que mostraban el rostro y los gestos de Eren.

Sabíamos que algo malo había pasado y nos imaginábamos lo peor, pero, desde luego, nunca se nos pasó por la cabeza que los guionistas nos golpearan de una forma tan cruel.

Que Engin resultase ser el asesino de Inci y la cabeza pensante de la mayor parte de las desgracias de las que hemos sido testigos fue impactante. Que Metin fuese capaz de saltarse su estricto código ético para cubrir las huellas de su hijo díscolo fue sorprendente.

Pero nada, absolutamente nada, es comparable a lo que vivimos en la última secuencia del último capítulo de la primera temporada de 'Secretos de familia'.

Las desgarradoras palabras de Ceylin ante la tumba de Engin: “Si dejo de estar enfadada conmigo misma, quizás te perdone” | antena3.com

Ceylin, otra vez en el punto de mira

No es la primera vez que Ceylin es sospechosa de un crimen. Aún tenemos fresca en nuestra memoria la imagen de la abogada vagando por el bosque después del asesinato de Engin. Entonces todos los indicios apuntaban hacia ella. Todas las pruebas dirigían la atención hacia ella.

Sin embargo, en aquella ocasión la verdad salió a relucir. Ceylin era inocente. Sólo había sido víctima de uno de los muchos juegos maquiavélicos de Engin.

Engin demostró ser mucho más inteligente de lo que todos pensábamos e ideó un engranaje de maquinaciones, pero no contó con un importante detalle: la importancia de la amistad, la camaradería, el compañerismo.

Ante aquel grave problema, Ceylin nunca estuvo sola. Siempre tuvo a tres leales escuderos dispuestos a creer en ella y a dudar de todo lo que la inculpaba. Ni Ilgaz ni Eren ni Pars escatimaron esfuerzos para descubrir lo que había sucedido en aquel bosque. Cada uno con sus habilidades, funciones o responsabilidades colaboraron para salvar a Ceylin de una condena injusta.

Ahora todo es diferente

Sin embargo, ahora todo es diferente.

Eren no puede ayudar a Ceylin. O, mejor dicho, todo indica que no quiere ayudar a la que era su mejor amiga. La otra vez fue cuidadoso y atento a la hora de tratarla como una sospechosa.

Pero, ahora todo es diferente.

Eren ya no le sonríe a Ceylin, Eren ya no le dice que no se preocupe. Eren ya no se fija en si tiene una botella de agua a mano. Eren no le ofrece un té. Ahora Eren golpea la puerta con saña. Ahora Eren le pone las esposas sin pestañear. Ahora Eren la mira con ira, con rabia, con dolor.

Ilgaz tampoco puede ayudar a Ceylin. La otra vez Ilgaz no dudó ni un instante de la inocencia de su mujer y hasta renunció a su carrera para defenderla. La otra vez Ilgaz buscó hasta debajo de las piedras pistas de lo sucedido. La otra vez Ilgaz no la dejó sola ni un segundo.

Pero, ahora todo es diferente.

Ahora Ilgaz ¿es la víctima? Eren ha dado por sentado que el fiscal está muerto y que fue asesinado, pero los espectadores solo podemos pensar que hemos sido testigos de una pesadilla, de una confusión o de un malentendido.

Infinidad de preguntas llevan horas dando vueltas por nuestra cabeza y no logramos encontrar las respuestas. O, mejor dicho, tenemos muchas posibles respuestas, pero no logramos apostar por ninguna. Sabemos cuál nos gustaría, pero tememos equivocarnos y que la que rechazamos sea la correcta.

Hipótesis para elegir

Una hipótesis es que, como ya hemos visto en otras muchas series, desde 'Dallas' a 'Los Serrano', todo sea un sueño. Mejor dicho, una pesadilla. ¿Estará soñando Ceylin el momento que más teme en su vida: perder a otro ser querido? ¿Estará soñando Ilgaz? ¿Habrá sucumbido su subconsciente a la presión a la que se ha visto sometido en los últimos tiempos? ¿Estará soñando Eren? ¿Estará soñando Pars?

Ceylin, desolada tras ver la prueba definitiva que demuestra que Serdar mató a su padre | antena3.com

Otra hipótesis es que Ceylin haya sido víctima de otra trampa. Y esta hipótesis nos abre nuevas incógnitas. ¿Por qué confiesa Ceylin un crimen que no ha cometido? ¿Quién la chantajea? ¿Está protegiendo a alguien?

Nuestras neuronas más positivas también manejan la opción de que todo haya sido una confusión. ¿Y si el cadáver no es el de Ilgaz? Esta posibilidad sería compatible con la anterior. ¿Y si Ceylin confiesa un crimen porque tiene que proteger a Ilgaz de algún tipo de amenaza? Si es así, ¿quién es el enemigo? ¿Algún viejo conocido como Yekta que ha logrado resurgir de la trituradora judicial en la que lo dejamos? ¿Alguien nuevo? ¿Por qué?

Y si es verdad…

La tercera opción es que lo que hemos visto sea lo que ha pasado. Y es la razón que ha provocado que todos hayamos sufrido insomnio después de ver este capítulo.

¿De verdad ha muerto Ilgaz? ¿De verdad lo ha matado Ceylin?

¿Cómo es posible que la feliz y enamorada Ceylin que gritó 'ACEPTO' a su familia, a sus amigos, a la playa y al mar haya terminado manchada de sangre, ocultando un cuchillo ensangrentado, esposada y acusada del asesinato de ese marido que no podía dejar de mirarla?

Ilgaz y Ceylin se reconcilian y vuelven a darse el ‘Sí, quiero’ en una romántica boda | antena3.com

¿Fue un arrebato o fue planificado? ¿Fue pasional o por motivos profesionales? ¿Fue intencionado o un accidente?

¿Qué ha pasado para que la hábil e inteligente abogada haya confesado de su puño y letra un crimen de tal magnitud? ¿Qué problemas ha enfrentado el matrimonio para que Ceylin termine en una sala de interrogatorios e Ilgaz…? ¿Dónde está Ilgaz? ¿En un contenedor? ¿Será tan cruel el destino para que el marido de Ceylin termine en el mismo destino que su cuñada?

¿Y ahora qué?

A estas alturas los espectadores sabemos que todos los problemas que han enfrentado los protagonistas de esta serie los han superado juntos. Ilgaz y Ceylin descubrieron juntos al asesino de Inci. Ilgaz y Ceylin descubrieron juntos todas las artimañas de Engin. Ilgaz y Ceylin descubrieron juntos qué pasó con Zafer.

Y siempre contaron con la ayuda, directa o indirecta, de Eren y Pars. La lealtad del primero está fuera de toda duda. Más de una vez ha puesto en peligro su placa policial con tal de ayudar a sus amigos. La amistad del segundo también es incuestionable porque amigo no es solo el que ayuda y encubre, sino que el que dice alto y claro lo que los demás no quieren, pero deben oír.

Avance de 'Secretos de familia': Ceylin e Ilgaz comienzan su nueva vida por separado, aunque tendrán que seguir trabajando juntos | Antena 3

Pero, ahora todo es diferente. Ilgaz no está. Ceylin parece que no sabe dónde está. Eren no está por la labor de recordar viejos tiempos. Pars no está presente.

En definitiva, solo sabemos que Ceylin ha confesado haber asesinado a Ilgaz, pero tenemos demasiados peros girando en nuestro cerebro. Hemos visto los suficientes capítulos de esta serie como para saber que muchas veces lo que parecía ser no era.

Si aplicamos la navaja de Ockham, lo que hemos visto es lo que ha pasado. Es la explicación más simple. Ceylin ha matado a Ilgaz. Punto.

Pero en 'Secretos de familia' nada es simple ni sencillo ni evidente así que seguiremos confiando en que la idiosincrasia de esta serie aclare este nuevo misterio y que, una vez más, la luz anule la sombra.