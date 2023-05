Hilary Duff confiesa que sigue la polémica dieta de Gwyneth Paltrow: "Me mato de hambre"

Hilary Duff lleva delante de las cámaras toda su vida y la actriz ha conseguido ser una de las pocas estrellas infantiles de los 90 que se ha mantenido alejada de polémicas y ha continuado con su carrera.

Sin embargo, crecer tan joven en el centro de la presión mediática y los estándares de belleza de los 90 no fue una etapa fácil, y estar tan expuesta constantemente acabó provocándole un trastorno alimenticio con el que luchó hace años.

Pero Hilary está ahora a sus 35 años en su mejor momento. Felizmente casada con Matthew Koma, con el que ha tenido a sus hijas Banks y Mae James, y disfrutando de su vida familiar también con su hijo Luca de su anterior relación.

Y en lo laboral también está en un momento muy especial como protagonista de 'Cómo conocí a tu padre', el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' que está ya en su segunda temporada y cada vez gana más adeptos.

También está por fin en un "buen lugar" con su cuerpo, y es que recientemente posaba sin ropa como portada de la revista 'Women's Health' y confesaba cuánto le había costado llegar a ese punto de aceptación, y de haber descubierto sus mejor rutina fitness.

No obstante ahora Hilary ha hecho una confesión en el podcast 'Lipstick on the Rim' de que ella también sigue algunas tácticas de dieta dudosa, como la de Gwyneth Paltrow.

La actriz admite que se levanta "muy hambrienta" e intenta evitar comer.

"A veces intento... sabes, Gwyneth ya ha tenido problemas por decir esto, pero a veces intento solo tomar café por la mañana y me mato de hambre", reconoce, haciendo alusión a la gran polémica que rodeó a Gwyneth cuando reveló su "dieta de inanición", como la llamaron online, donde apenas comía nada después del ayuno intermitente y promovía "un vaso de caldo" como buena comida.

No obstante Duff aclara que también consume "muchas calorías" cuando hace las comidas de sus hijos.

"Si somos sinceros, sí, me acabao tomando un nugget de pollo por la mañana mientras estoy preparando os almuerzos y sobra uno. ¡Se cuela por la escotilla!", bromea. También explica algunos de los platos que más hace como chips de coliflor "supersanas" o ensaladas de huevo, aguacate y salchichas veganas. Pero también ama los champiñones como su "debilidad".

La actriz asegura que le encanta cocinar, "pero ahora mismo mis hijos están un poco estúpidos y en casa cada uno come lo que quiere... pero lo echo de menos". Además Hilary asegura que le encanta beber y comenta entre risas que en ocasiones ha bebido tequila en momentos que no debería: "Me siento un poco cruel diciendo esto pero bebo tequila mientras ayudo a mis hijos con los deberes".