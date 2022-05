Los fans de 'Outlander' muestran su decepción tras el final de la temporada 6

Tras casi dos años de espera la temporada 6 de 'Outlander' se estrenaba a principios de marzo. Sin duda, el regreso más esperado por los fans de la ficción protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe.

Pero, debido a que la entrega se ha tenido que rodar dentro de las medidas del coronavirus, la temporada 6 ha sido la más corta de la historia de la serie contando solo con 8 episodios.

Esto ha hecho que el plan inicial no se haya cumplido, ya que se esperaban poder rodar los 12 capítulos habituales que tiene cada temporada de 'Oulander'.

Este cambio de ajustes ha provocado que la trama que se cuenta también haya sido afectada por lo que no hemos podido ver todo lo que, en un principio aparecía en el guion. Además, ya se ha confirmado que la temporada 7 contará con 16 episodios donde veremos lo que ha faltado en la sexta entrega.

Sam Heughan y Caitriona Balfe en el final de la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

Pero, estos cambios, han hecho que algunos de sus fans se hayan sentido un tanto decepcionados con el desarrollo de la historia y el final de la temporada.

Así, a través de Reddit muchos son los que han manifestado su opinión. Este es el caso del usuario rose_catlander quien decía: "¿Solo ocho episodios? ¡Todavía falta como un tercio del libro! Muy decepcionada".

Mientras que pitypartie comentaba: "Estoy tan en conflicto con esta temporada, pero en el gran esquema de las cosas, odio decir que estoy más decepcionado que entretenido por esta entrega".

BeyondEarthly se quejaba con este mensaje: "La sexta temporada es solo meh. Absolutamente nada digno de mención y, para ser honesto, ni siquiera me di cuenta de que el episodio ocho era el final de temporada. Si tuviera que volver a ver la serie y saltarme esta temporada, no me perdería nada importante".

Por último, Thelemon213 explica sobre el final: "Me gustó el episodio, y sé que lo habían escrito para ser parte de una temporada de duración normal, pero no me pareció un final. Desearía que este episodio hubiera sido el episodio siete y el episodio ocho fuera la resolución".

Seguro que te interesa:

'Outlander': Sam Heughan revela con esta foto que ha empezado el rodaje de la temporada 7