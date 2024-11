La familia de Lyle y Erik Menéndez pide desesperada su liberación de la cárcel: "Son víctimas"

Los familiares de Lyle y Erik Menéndez han hecho un llamado público solicitando la liberación de los hermanos, quienes cumplen condena por el asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez.

Este nuevo comunicado llega en un momento crítico, después de que el fiscal que apoyaba a los hermanos fuera destituido y mientras su sustituto, Nathan Hochman, se prepara para asumir su cargo en diciembre. La petición se apoya en un argumento humanitario y en el historial de comportamiento de los Menéndez durante su tiempo en prisión.

Lyle, José y Erik Menéndez | Netflix

Bryan Freedman, abogado de 24 miembros de la familia de Kitty y José Menéndez, ha emitido una declaración contundente en nombre de sus representados a través de Us Weekly. La declaración subraya el deseo de que Erik y Lyle sean liberados y que tanto ellos como sus familiares puedan empezar un proceso de sanación.

"Los 24 miembros de la familia que represento son víctimas y familiares de aquellos que han sido sentenciados. Ya no deberían tener que sufrir", declara Freedman. "Es hora de que Erik y Lyle Menéndez sean liberados. Por el bien de ellos y de su familia. Estos hombres han cumplido su condena y han demostrado ser ciudadanos ejemplares durante su encarcelamiento a pesar de no tener esperanzas de ser liberados. Es hora de que ellos y su familia puedan sanar".

Erik y Lyle Menéndez en el juicio por el asesinato de sus padres en 1992 | Gtres

Freedman también ha destacado un punto crítico en la declaración: "El abuso sexual infantil no se basa en el género, y no reconocerlo sienta un precedente extremadamente peligroso. La política no debería interponerse en el camino de hacer lo correcto. Me resultaría difícil creer que Nathan Hochman pensara de otra manera".

Finalmente, el comunicado expresa una esperanza cautelosa en que el fiscal del distrito, el gobernador y cualquier persona comprometida con la justicia se unan en el esfuerzo para apoyar esta liberación, insistiendo en que la familia y el propio abogado "seguirán ejerciendo sus derechos como víctimas".

La decisión final, sin embargo, aún está por verse. La entrada de Nathan Hochman como fiscal y el interés que este caso sigue generando podrían representar una oportunidad única para que los Menéndez tengan otra audiencia que revise sus condenas.