Tras el éxito de Mi reno de peluche: El creador Richard Gabb declara la única cosa de la que no quiere hablar nunca más

Mi reno de peluche es una de las series más exitosas de Netflix y la vida de su actor y creador, Richard Gabb, ha dado un giro radical después de su estreno y cómo el público la ha recibido.

Recordemos que la serie cuenta la brutal historia de acoso que sufre Donny, un personaje inspirado en las propias vivencias de Richard Gabb. Y, que después de la serie, muchos usuarios de las redes sociales han tratado de encontrar a los agresores reales.

De hecho, recientemente, una mujer llamada Fiona Harvey daba una entrevista donde asegura que era la persona en la que se basa la serie para crear el personaje de Martha, la mujer que acosa durante 2 años a Donny.

Richard Gadd com Donny en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

Anteriormente Richard ya se manifestó publicando un mensaje donde pedía a la gente de Internet que no buscaran a las personas reales que inspiraban los personajes. Ahora, el actor, ha ofrecido una entrevista mucho más amplia a The Hollywood Reporter donde dice al respecto:

"No puedo confirmar ni negar nada relacionado con las personas de la vida real en las que se basan los personajes de la serie. Sé que para cada personaje, ha habido unas cinco o seis personas que han sido nombradas, incluso hasta del gerente del pub. Internet siempre va a hacer lo suyo. Realmente no puedo decir nada sobre eso. El otro día me enviaron un vídeo de alguien que decía ser Teri. Nunca los había visto antes en mi vida. Internet simplemente hace esto y tengo que dejar que haga lo suyo. Y eso es así", comenta.

Para luego añadir: "No estoy de acuerdo con hacer de detective. He emitido una declaración pública diciendo que quiero que el la serie sea recibida como una obra de arte y quiero que la gente lo disfrute como una obra de arte. Me llamo Donny Dunn. Existe en una especie de reino ficticio, aunque está basado en la vida real, existe en un reino ficticio, disfrutemos del mundo que he creado. Si quisiera encontrar a las personas de la vida real lo habría hecho en un documental. He hablado públicamente de que no quiero que la gente lo haga. No creo que vuelva a comentar sobre esto nunca más", sentencia para dejar claro que no quiere seguir especulando sobre esto.

Richard Gadd como Donny y Jessica Gunning como Martha en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

Además, Richard Gabb ha reflexionado sobre los cambios que ha sufrido su vida desde que la fama internacional ha llegado a él: "Ha cambiado mucho y no ha cambiado mucho", explica.

"Todavía me siento como la misma persona en muchos sentidos. No soy muy bueno con las redes sociales, no publico mucho y no leo mucho. No busco en Google la serie ni a mí mismo. Todavía llevo una vida tranquila. Pero he notado la parte loca de esto, la repentina atención del público con gente que se me acerca y la repentina sensación de que hay más ojos puestos en mí todo el tiempo".

"Naturalmente, al ser una persona muy consciente de sí misma, puede resultar todo un desafío. Me gusta cuando la gente se acerca y dice cosas bonitas. En las semanas posteriores al lanzamiento de la serie, pasé de 3.000 seguidores en Instagram a más de 400.000 ahora. Es surrealista. Nunca esperé que explotara así. Pensé que tal vez podría ser un éxito de culto, pero en términos de alcance global, siento que algún día despertaré y todo habrá sido un sueño", se sincera.

Además, cuenta dos anécdotas que ha vivido donde ha notado de forma directa lo famoso que es ahora. Así relata que hace poco fue un viernes a tomar algo a un pub y a ver a su banda favorita, los Pogues. Pero declara que fue todo "un caos" cuando la gente lo reconoció. "Pensé: 'Oh, ya no puedo ir a pubs y esperar sentarme tranquilamente en un rincón y comer algo".

Algo parecido le pasó en un avión de camino a Los Angeles cuando los pilotos salieron de la cabina para conocerlo: "Eso fue bastante surrealista. Todavía no me considero famoso".