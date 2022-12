Estas son las 10 series de 2022 con las que deberías estar al día antes de acabar el año

Sabemos que este año has visto muchas series, las has recomendado a tus amigos o las has comentado con tu pareja. No te has perdido 'La casa del dragón' ni 'Euphoria' en HBO Max, has visto las nuevas temporadas de 'Stranger Things' y 'Los Bridgerton' en Netflix, te sumaste a 'Los anillos de poder' y 'The Boys' en Amazon Prime Video y has seguido 'Andor' y 'Moon Knight' en Disney+.

Pero no te vamos a recomendar esas series, porque sabemos que ya las conoces de sobra. Así que, como se acerca el final del año y sabemos que muchos estáis preparando vuestras listas personales de las mejores series de 2022, os hemos preparado una colección de títulos imprescindibles de este año. Si no las habéis visto, estáis a tiempo de darles una oportunidad de última hora para que entren en vuestro ranking.

'Severance' ('Separación')

Imagina que tu cerebro pudiese separarse en dos: una parte es la que vive en el trabajo y la otra la de la vida personal y ninguna de las dos está en contacto con la otra; tanto, que cuando sales de la oficina has olvidado todo lo que has visto y vivido allí. De este concepto de ciencia ficción es de donde parte 'Severance' para elaborar un thriller en el que se reflexiona sobre el neoliberalismo y el libre albedrío. Tienes su tráiler en el vídeo de arriba.

La puedes ver en Apple TV+.

'Los ensayos'

También parte de un high-concept 'Los ensayos', una ficción que resulta de entrada bastante desconcertante y que desarrolla un humor absurdo e incómodo de lo más particular. En este caso, Nathan Fielder (nombre del actor y creador de la serie, pero también del personaje) tiene una empresa en la que ayuda a gente a ensayar situaciones antes de que sucedan en la vida real y, para ello, monta decorados exactos o contrata a actores para que interpreten al entorno del protagonista para así poder recrear todas las posibilidades. Y no solo recrea situaciones pequeñas, como una confesión a alguien, sino otras más complejas como una práctica de maternidad antes de decidir si quieres tener hijos. Una de las series más estrambóticas del año.

La puedes ver en HBO Max

'Colegio Abott'

No siempre necesitamos una premisa compleja para reconocer una buena serie. A veces nos basta con un espíritu positivo, personajes amables y una buena ración de risas. 'Colegio Abott' es eso y más, la última gran sitcom norteamericana de las de toda la vida, de episodios de media hora y temporadas largas para darle tiempo a sus protagonistas a crecer poco a poco y hacerse un hueco en nuestro corazón. Como su nombre indica, nos lleva hasta un colegio, no precisamente de lujo, situado en Philadelphia, donde los profesores no suelen durar más de dos años.

La puedes ver en Disney+.

'La novia gitana'

Un macabro crimen, el de una joven gitana desaparecida en su despedida de soltera, es el caso que obsesiona a Elena Blanco, la protagonista de 'La novia gitana'. Y lo hace porque este asesinato es idéntico al de su hermana, muerta hace siete años y cuyo supuesto culpable está entre rejas. Un elenco de lujo, entre los que destacan Nerea Barros, Darío Grandinetti o Mona Martínez, y la dirección de Paco Cabezas eleva la adaptación de la exitosa novela de Carmen Mola, haciendo que sea mucho más que otra serie policial.

La puedes ver en ATRESplayer Premium.

'Archivo 81'

No dio mucho que hablar cuando se estrenó allá por enero y que Netflix aún no haya dicho nada sobre su renovación nos hace pensar que no habrá más temporadas, pero, aún así, 'Archivo 81' tiene una propuesta curiosa que merece la pena. La serie sigue los pasos de Dan Turner, un hombre que se dedica a restaurar cintas de VHS. Cuando le encargan un trabajo con unas cintas recuperadas de un incendio, empieza una trama de misterio con tintes sobrenaturales que gustará, especialmente, a los amantes del 'found footage'.

La puedes ver en Netflix.

'Upload'

Te mueres y se acaba todo, ¿o no? En 'Upload', cuando falleces puedes subirte a la nube y seguir vivo ahí. Bueno, no es una nube exactamente, sino un entorno virtual donde continúas con tu vida como puedes. Es lo que le pasa a Nathan, nuevo residente del lujoso Lake View tras morir en un accidente. Allí se enamorará de Nora, pero hay un problema: ella es su asistente del servicio al cliente, es decir, que está viva. Esta curiosa premisa en clave de comedia viene de la mente de Greg Daniels, nada menos que el creador de la versión americana de 'The Office' y de 'Parks and Recreation'. Lleva ya dos temporadas.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

'Esto va a doler'

Mientras que las series norteamericanas suelen mostrar a los médicos rodeados de un halo de heroicidad, esta propuesta de BBC nos baja los pies a la tierra. Cargada de un ácido humor negro, 'Esto va a doler' cuenta la historia de un médico interpretado por el carismático Ben Whishaw y su difícil experiencia en un hospital público londinense, donde los pacientes son más que los medios disponibles. Está firmada por Adam Key, un médico y escritor que previamente contó su historia en un libro homónimo que él mismo se ha encargado de adaptar para la pantalla.

La puedes ver en Movistar+.

'Por mandato del cielo'

Un crimen real que conmocionó a Estados Unidos, el caso Lafferty, se ha llevado este año a la pantalla convertido en una de las series más estimulantes que hemos visto en 2022. La ficción encabezada por Andrew Garfield, no es solo la narración de un asesinato, el de Brenda Lafferty y su hija Erica de solo quince meses, sino una exploración en el fundamentalismo religioso y, en concreto, de la iglesia mormona. Su autor es Dustin Lance Black ('Mi nombre es Harvey Milk'), quien se crió en una comunidad mormona, así que sabe de lo que habla.

La puedes ver en Disney+.

'Los hombres del SAS'

Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders' o 'Taboo', vuelve a ofrecernos una serie de hombres rudos y tercos que se mueven entre ser héroes y gañanes. En este caso lo hace a través de una historia real ambientada en la II Guerra Mundial, la de un destacamento militar de parias que se enfrentaron a los nazis de forma casi kamikaze pero con buenos resultados. Música rock, un buen reparto y unas localizaciones impresionantes apoyan una historia vibrante.

La puedes ver en HBO Max.

'Pachinko'

A lo largo de ocho episodios, 'Pachinko' narra la historia de una familia surcoreana a lo largo de décadas, comenzando en la 1910. El imperialismo, la guerra mundial o las crisis económicas se cruzan en el devenir de los personajes, repartidos en dos líneas temporales, mientras viven sus propios problemas, amores y pérdidas. Una serie conmovedora y visualmente preciosa, creada por la guionista Soo Hugh ('The Terror').

La puedes ver en AppleTV+.