'Los Bridgerton' han adaptado hasta ahora las dos primeras novelas de Julia Quinn. La autora ha contado a lo largo de su saga literaria las historias de amor de los ocho hermanos Bridgerton. De momento, la serie se ha centrado en Daphne y Anthony y se espera que sus hermanos sigan su estela en las dos siguientes entregas que están confirmadas.

Pero, como en toda adaptación, el contenido que se muestra en pantalla no es totalmente exacto al relato del que se basa. Así, la temporada 2 presentó cambios respecto a la novela original. Por ejemplo, con la boda entre Kate y Anthony que enseñamos en el vídeo de arriba.

Sobre estos detalles, Julia Quinn ha concedido una entrevista explicando su punto de vista: "Mi nivel de implicación es mínimo". La autora ha señalado a Insider que la segunda parte de la serie de Netflix "se alejó más del libro que la primera temporada".

Sin embargo, se alegró de que la adaptación no fuera "palabra por palabra": "Es muy buena. Tienes las dos que se complementan muy bien. Puedes ver la serie y leer los libros, y tener dos grandes experiencias separadas".

Reparto de 'Los Bridgerton' en la temporada 2 | Netflix

"Cuando estoy al acecho en las redes sociales, más o menos la mitad de las personas que veo hablando sobre la primera o la segunda temporada dicen: "'¡Oh, los libros son mejores!' y la otra mitad dice: '¡Oh, la serie es mejor!'. Eso significa que todos estamos haciendo un gran trabajo".

La escritora cree que los guionistas modificaron "ligeramente" algunas relaciones entre sus personajes: "Mis libros están muy centrados en los protagonistas, lo cual es interesante porque también soy conocida por tener buenos personajes secundarios. Pero soy muy cuidadosa con la forma en que aparecen".

"Dentro de mis libros sería muy difícil encontrar una escena que no contenga a uno de los protagonistas", aseguró Quinn, mientras que en la serie es diferente, lo que achaca a que el cambio de formato del papel a la pantalla exige "necesidades diferentes".

En lo que respecta al guion de la serie, la novelista ha asegurado que tiene total libertad para cambiar si algún aspecto no le parece adecuado, pero que "en general, son tan buenos que rara vez tengo algo que decir".

Aunque también alaba que los episodios se desapeguen en ocasiones al amor romántico: "Una de las cosas que la serie hace muy bien es centrarse en todos los diferentes tipos de amor y amistad".

Boda de Edwina Sharma y Anthony Bridgerton en la temporada 2 | Netflix

Como se ha comentado anteriormente, una de las diferencias más notables en esta última temporada con 'El vizconde que me amó' es el tema de la boda entre Anthony y Kate, la cual no se muestra en pantalla. Muchos fans se quejaron, a lo que Julia Quinn se ha referido poniendo en valor la decisión de la serie: "No creo que necesariamente tenga sentido la boda. Ya había habido una boda. Francamente, dadas las limitaciones de tiempo, preferiría ver lo que vimos".

No fue el único detalle que se cambió, ya que el temperamento de Kate es distinto a los libros: "Kate tal vez tuvo cambios en esta historia, pero no fue un cambio total de paradigma en lo que escribo. También está en consonancia con su carácter". Y es que, el personaje de Simone Ashley se describe más ingenuo en las novelas.

Mientras tanto, Netflix sigue desarrollando más historias del mundo de 'Los Bridgerton', y ya se está rodando el spin-off sobre la reina Charlotte.

