Elizabeth Gutiérrez revela la operación de estética de la que se arrepiente: "Quisiera ser la que siempre fui"

Elizabeth Gutiérrez se ha convertido en los últimos años en todo un personaje internacional. La actriz y presentadora lleva toda la vida en los medios pero ha sido a raíz de sus problemas sentimentales con el padre de sus hijos, el actor William Levy, cuando su relevancia ha cruzado fronteras.

De hecho, actualmente no está muy claro si la pareja está junta o no. Pues fue a finales de julio cuando William Levy afirmaba que estaba soltero. Pero, a principios de septiembre vimos al actor cubano cenando con Eizabeth Gutiérrez en una restaurante en Miami, lo que hizo que los rumores de que han vuelto hayan regresado. Tienes todos los detalles en el vídeo de arriba.

Más allá de todo este tema, Gutiérrez sigue centrada en su carrera y, ahora, se ha vuelto a publicar otro episodio de su programa 'Ojos de mujer' donde ha hecho una revelación personal sobre su físico.

Así, la presentadora afirma que se arrepiente de haberse operado los pechos cuando era mucho más joven: "Yo me sentía realizada, me sentía mujer, como que ahora sí que me puedo poner todas estas blusas y se me van a ver mejor", empieza diciendo.

Para luego explicar: "Hoy en día digo, no, me las quiero quitar. Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho: 'Ely, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para verte más mujer, no lo necesitas".

"Hoy en día me las quisiera quitar para regresar a ser yo, la que siempre fui", puntualiza. Para después expresar los valores que quiere inculcar a su hija sobre estos temas.

"Trato de inculcarle eso a mi hija, nos dejamos llevar por las modas, en ese momento cuando me las hice era el boom de todo el mundo hacérselo. Hoy en día estamos aceptando más la naturalidad de cada ser humano, aceptándonos más, y eso es lo que le quiero implementar a mi hija. Ahorita puedes pensar que las quieres más grandes, pero en 10 años vas a decir, no, ¿por qué me hice esto?".