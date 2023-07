Dominic Fike rodó escenas drogado en 'Euphoria' que incluyeron en la serie: "Casi me despiden"

Una de las claves del éxito de 'Euphoria' son las grandes actuaciones de sus protagonistas. Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, o Sydney Sweeney son algunos de los intérpretes que más peso de la trama han soportado y, junto a ella, han lidiado con sus personajes llenos de traumas o adicciones.

Tanto es así, que algunos de ellos tuvieron que pronunciarse sobre hechos polémicos de la serie, como las escenas en topless de Sydney Sweeney.

Con la temporada 2, llegaron caras nuevas como Dominic Fike, quien comparte una relación poco convencional con Rue y Jules y sale en la vida real con Schafer.

El actor da vida en la serie a Elliot, que, como muchos de sus compañeros ficticios, tiene una adicción a las drogas de la que trata de desengancharse. Su interpretación estuvo a la altura del resto, pero ahora, ha revelado a Zane Lowe en su podcast para Apple Music que, en muchas de sus escenas que vimos en pantalla, estaba drogado de verdad: "Estuve muy 'colocado' durante gran parte de la serie. Fue realmente malo".

Él mismo, señaló a Variety en 2021 que "no tuvo que actuar mucho" para interpretar a Elliot porque "es exactamente como yo". Para su felicidad y la de sus fans, ya está recuperado y se espera que repita en la temporada 3, al contrario queBarbie Ferreira, por ejemplo.

"Era un adicto a las drogas y entrar en una serie que trata principalmente sobre drogas, es muy difícil", dijo recientemente Fike. "Sam Levinson, el director y escritor, me consiguió un entrenador para mantenerme sobrio, alguien que estuviera allí todo el tiempo. No funcionó", relató, en una situación que ha recordado a la de Angus Cloud, cuyo representante desveló su severa adicción a las drogas.

"Me regañaron por eso", agregó Fike. "Casi me despiden. Dijeron: 'Hermano, no puedes estar haciendo esto'", confesó aunque finalmente incluyeran esas escenas en las que estaba bajo los efectos de las drogas.