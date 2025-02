Día Cero: La miniserie de thriller político con Robert De Niro que es una de las más ambiciosas del año

El nuevo thriller político Día Cero (Zero Day) aterriza en Netflix en un momento de división política en EE.UU. de la mano de estrellas como Robert De Niro, cuyo personaje tendrá que descubrir el misterio detrás de un devastador ciberataque que asola Estados Unidos mientras se enfrenta a sus propios demonios.

Los creadores de la serie, Eric Newman (conocido por Narcos o Griselda, entre otros) y Noah Oppenheim (expresidente de la cadena de televisión NBC News), pusieron en el punto de mira sus "preocupaciones sobre la relación, como nación, con la verdad", y cómo "la verdad subjetiva en esta era de la posverdad" es uno de los "mayores males de esta sociedad actualmente", según cuentan a EFE.

Escena de Día Cero | Netflix

"Nos dirigimos a verdades mutuamente excluyentes que tienen que coexistir porque hay un grupo que cree una cosa y otro grupo que cree otra y ninguno va a cambiar de opinión", apunta Newman.

Como premisa, tomaron de un reportaje que había cubierto The New York Times sobre un persona que estaba en el centro de una investigación de importancia nacional y que "estaba perdiendo la cabeza: el mecanismo por el que puede diferenciar lo que es verdad y lo que no le estaba fallando".

De Niro y Basset, al frente de la política estadounidense

De Niro, que también es productor de la serie, asume el papel protagonista de un expresidente de EE.UU. que vuelve de entre las sombras para liderar la investigación sobre el ciberataque al mismo tiempo que lidia con los fantasmas de su vida pasada, y entre tanto se plantean cuestiones como la moralidad, la veracidad y el poder de la tecnología.

En este contexto, Angela Basset interpreta a la actual mandataria y asegura que tomó como referencia a varias activistas políticas negras del pasado y del presente. Entre ellas, señala la trayectoria de Shirley Chisholm como una "gran inspiración", puesto que fue la primera mujer afroamericana que se presentó a las elecciones presidenciales.

"Empezamos a rodar esto antes de que Kamala Harris se presentara a la presidencia, así que la tuve como modelo de vicepresidenta, de lo que es estar en ese espacio de liderazgo", añade Basset.

Basset, que ha interpretado a otros personajes de mujeres negras poderosas en el pasado, asegura sentirse "muy orgullosa (...) de pasar tiempo en sus zapatos (personaje) y en sus power suits (trajes elegantes), en su oficina detrás de su gran escritorio (en el Despacho Oval)".

Un thriller político en tiempos de división política

En tiempos de división política en Estados Unidos, la serie parece abordar temas de tremenda actualidad, aunque los creadores insisten en que la empezaron a escribir hace muchos años y que entonces los plantearon de forma especulativa, pero que "se han hecho más potentes con el tiempo".

Oppenheim señala que aunque los temas son atemporales en muchos sentidos, la serie se estrena en un momento en el que están en el foco: "Hasta dónde está dispuesta a llegar la gente si cree que está actuando por el bien del país, cuánta libertad está dispuesta a ceder si tienen miedo, (o) la relación entre la tecnología, las grandes empresas y el gobierno".

Lizzy Caplan, que interpreta a la congresista e hija de De Niro en la serie, coincide con que esta ha llegado en un momento de polarización del país, pero espera que la realidad que refleja no disuada a la gente de verla.

Andrea Gallego Rodríguez