Desvelan que Patrick Schwarzenegger estuvo a punto de "vomitar" por su polémico beso en The White Lotus": "Muy difícil para él"

La temporada 3 de The White Lotus está adentrándose ya en el corazón de las tramas y en el 3x05, Fiesta de Luna Llena, los espectadores han presenciado un momento muy controvertido pero que venía desde el principio insinuándose.

¡Cuidado si no estás al día de The White Lotus porque hay SPOILERS! Los protagonistas de este momento son los hermanos Saxon y Lochlan Ratliff, interpretados por Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola.

Los hermanos están pasándolo muy bien durante la fiesta en el yate que organizó Chloe, la novia de Gary, y que acaba yendo a una isla a disfrutar de la Moon Party. Pero de vuelta al yate, tras haber bebido mucho y haber tomado alguna que otra sustancia, todo se empieza a desmadrar y acaba con un beso en la boca entre los hermanos.

Charlotte Le Bon, Sam Nivola, Aimee Lou Wood en The White Lotus | HBO Max

Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola ya se sinceraron sobre este polémico beso pero, ahora, Charlotte Le Bon, que interpreta a Chloe, ha hablado con Vulturesobre cómo fue el rodaje de esta escena.

Le Bon empieza explicando que Chloe fue un poco la instigadora de que este beso sucediera: "Creo que Chloe está profundamente aburrida. Hay un vacío dentro de ella. Lo llena con fiesta, sexo y caos. Para ella, este beso entre los dos hermanos es puro entretenimiento, lo cual, obviamente, es realmente malvado si lo piensas. No está apegada a la vida; no sé cómo decirlo. Simplemente está ahí. Simplemente se ha encarnado en este cuerpo para vivir la experiencia de la vida y realmente no le importa el resto", explica.

Para después compartir lo complicado que fue para Patrick Schwarzenegger hacer la escena del beso: "Bueno, obviamente no son hermanos de sangre, así que eso lo hizo más fácil. Creo que para Patrick fue muy difícil. Para Sam, era algo así como: "Que sea lo que tenga que ser, hagámoslo bien una vez y se acabará. ¿Sabes? Porque si no lo haces bien la primera vez, tienes que hacerlo una y otra vez. Pero la reacción de Patrick en el episodio es genuina. Todos pensamos que iba a vomitar. Y Sam dijo: ¡Está bien, es solo un beso, cálmate!".

Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola como Saxon y Lochlan Ratliff en The White Lotus 3 | HBO Max

Ahora, queda ver qué pasará después de este momento y cómo afectará a la relación entre los hermanos este polémico beso.