'Desparejado' o cómo Neil Patrick Harris debe volver a ligar pasados los 40

El personaje de Neil Patrick Harris es Michael en 'Desparejado' ('Uncoupled'), un exitoso agente inmobiliario neoyorquino, que presume de traje, de piso y de buena vida. Pero un inesperado tsunami arrasa con su idea de la felicidad.

Su novio Colin (Tuc Watkins) con el que lleva toda una vida (17 años), decide cortar con él sin previo aviso. En principio, la serie se centra en su estado de ánimo, cómo el personaje pasa lo más parecido a un duelo, cómo lo niega en principio, se enfurece después, negocia para comprenderlo, cae en el pozo más oscuro, hasta que acepta la situación y es entonces cuando explota la serie. Porque de lo que trata 'Desparejado' es de lo que significa quedarse soltero siendo gay y pasados los 40. ¿El mensaje? De todo se sale, no te hundas y a disfrutar de una nueva vida.

Ligar pasados los 40 en los tiempos de Grindr

Este regreso del casado al ruedo de la conquista da lugar a desternillantes situaciones. Michael debe volver a preocuparse por su estado físico (bueno, un poco más, como con las patas de gallo), entender que no se puede quedar en casa y salir de juerga con sus dos amigos solteros (Emerson Brooks y Brooks Ashmanskas). Eso implica emborracharse de nuevo, usar desconocidas aplicaciones online como la de Grindr o sentirse aún muy patoso y rechazar un trío.

En femenino, la serie se refuerza con otro divorcio, el de Claire Lewis (Marcia Gay Harden), un poco en la línea de madurez de la última Carrie Bradshaw y con la relación que mantiene Michael con su mejor amiga, Suzanne (Tisha Campbell). La serie cuenta con momentos cómicos (como cuando el actor rueda por la nieve mientras esquía, una escena para la que no necesitó un doble) y otros que elevan la temperatura (como el momento en el que el protagonista intenta hacerse una foto pene en un baño completamente desnudo).

[[H3:Un gay soltero… ¿a lo Carrie Bradshaw?]]

Dos pesos pesados de la comedia romántica están detrás de 'Desparejado', un aliciente para el espectador que puede anticipar lo que se va a encontrar en esta serie de ocho episodios. Por un lado, Darren Star, el artífice de 'Sexo en Nueva York' y, sobre todo por el tema que nos ocupa, del regreso de Carrie como viuda a los 50 en su último revival (recordemos que 'And Just Like That' tendrá segunda entrega con Sarah Jessica Parker). El planteamiento es similar. No hay muerte en ‘Desparejado’, pero como si la hubiera. Se trata de empezar una nueva vida sin tener al lado a tu alma gemela. No lleva "manolos2 ni bebe cosmopolitans, pero Neil Patrick Harris también vive en Nueva York, tiene pasta y sale con sus amigos de juerga.

Un tema este de la edad que Darren Star tocó en 'Younger', con Sutton Foster como madre soltera con 40 que se hace pasar por una veinteañera en busca de trabajo. Al igual que en ‘Emily en Paris’, en la que Lily Collins también comienza una nueva vida cuando se traslada a la ciudad francesa para trabajar.

Todas, incluida ‘Desparejado’, son historias de segundas oportunidades, con pinceladas fashionistas y cómicas. Junto a Star, encontramos a Jeffrey Richman, el productor y guionista de ‘Modern Family’, que ya reflexionó sobre el tema directamente en ‘Reglas de compromiso’, en la que se comparaban las diferentes relaciones amorosas entre dos parejas y su amigo soltero.

El regreso de Neil Patrick Harris

Sin embargo, el principal gancho de 'Desparejado' es, cómo no, el siempre encantador Neil Patrick Harris. La última vez que le vimos fue también en Netflix, cuando finalizó en 2019 ‘Una serie de catastróficas desdichas’. En ‘Desparejado’ la desdicha es solo una: que el que creía su media naranja corte con él. Eso da pie a una serie de "catastróficas" decisiones, pero también a un reseteo personal muy inspirador ya pasados los 40 (el actor tiene en realidad casi 50). Sobre todo para él, que lleva ya con su pareja –el actor y escritor de libros de cocina David Burtka– cerca de 18 años y tuvo que enfrentarse a su otro yo. "¿Y si me pasara esto a mí?", se preguntó. Como en aquella película –‘Dos vidas en un instante’ (1998)– en la que Gwyneth Paltrow vivía dos vidas dependiendo de si cogía o no un tren. Así que no pudo decir que no al proyecto, aunque implicara un chute de vulnerabilidad, en definitiva, un reto para cualquier actor.

Neil Patrick Harris, que ha estado poniéndole voz a varios personajes de series en los últimos años y al que hemos podido ver en cine (en ‘Matrix Resurrections’ y en ‘El insoportable peso de un talento descomunal’, junto a Nicolas Cage y Paco León), también estuvo interesado por esta comedia porque nadie mejor que él para entender los mecanismos del ligoteo tras interpretar al Barney Stinson de ‘Cómo conocí a vuestra madre’.

La gran diferencia es que esta vez podía hacerlo con un personaje abiertamente gay y mucho más maduro, aunque igual de inocentón y curioso.